Cartoon Network geeft groen licht voor twee nieuwe seizoenen van 'De Onwaarschijnlijk Waanzinnige Wereld van Gumball'

vrijdag 19 december 2025
Foto: © Cartoon Network 2025

Cartoon Network heeft aangekondigd dat seizoen 3 en 4 van de populaire animatieserie 'De Onwaarschijnlijk Waanzinnige Wereld van Gumball' groen licht hebben gekregen voor een internationaal publiek. De nieuwe seizoenen omvatten samen 40 afleveringen, waarin de fantasierijke avonturen en visuele creativiteit worden voortgezet die fans wereldwijd hebben geboeid en de serie tot een groot succes maakten.

De serie, geproduceerd door Hanna-Barbera Studios Europe, bouwt voort op het dynamische nalatenschap van 'De Wonderlijke Wereld van Gumball' met een kenmerkende mix van eclectische mediastijlen, waaronder 2D- en 3D-animatie, CGI, poppenspel, fotorealisme en live-action. De afleveringen van een kwartier, bedacht en geproduceerd door Ben Bocquelet, combineren scherpe meta-humor met een levendige visuele stijl die het handelsmerk van de franchise vormen.  


Sinds de lancering heeft 'De Onwaarschijnlijk Waanzinnige Wereld' van Gumball uitstekende resultaten geboekt op de internationale kanalen van Cartoon Network en heeft het fans actief betrokken op digitale platforms zoals YouTube, TikTok en Roblox. De serie blijft kinderen en families wereldwijd verbinden en versterkt daarmee haar positie als een van de meest innovatieve tekenfilms in het kinderentertainment.

''De Onwaarschijnlijk Waanzinnige Wereld van Gumball' heeft bewezen volledig onweerstaanbaar te zijn voor families en fans over de hele wereld, waardoor het een makkelijke beslissing was om volmondig ja te zeggen tegen dit nieuwe seizoen', zei Vanessa Brookman, General Manager International Kids, Animation & Franchise. 'Ik ben heel blij dat ik kan blijven samenwerken met Ben, Sarah en het enorm getalenteerde Gumball-team om onze Cartoon Network-kijkers wereldwijd nog meer Wonderful Weirdness te brengen.'

Sarah Fell, SVP & Studio Head, Hanna-Barbera Studios Europe, zegt: 'Gumball is een enorm succes geweest voor de studio en het is bijzonder dankbaar om te zien hoe fans deze personages opnieuw met zoveel enthousiasme op hun scherm verwelkomen. Ben Bocquelet, Erik Fountain, Matt Layzell en het ongelooflijk creatieve team waren van cruciaal belang voor dat succes en ik ben verheugd dat we nog meer onwaarschijnlijke waanzin kunnen brengen. Gelukkig hoeven fans deze keer niet zeven jaar te wachten.'

Voortbouwend op het nalatenschap van 'De Wonderlijke Wereld van Gumball', bekend om zijn humoristische weergave van de imperfecte realiteit van het opgroeien, waarin het gewone buitengewoon wordt, zet 'De Onwaarschijnlijk Waanzinnige Wereld van Gumball' de traditie van scherpe humor en inventieve verhalen voort. Met zijn zelfreferentiële en meta-komische roots kunnen fans zich verheugen op nog meer tegenslagen met de wonderbaarlijk disfunctionele familie Watterson, de eigenzinnige klasgenoten van Elmore Junior High en de excentrieke inwoners van Elmore.

De franchise, die oorspronkelijk in 2011 werd gelanceerd, ontstond toen bedenker Ben Bocquelet een verzameling afgewezen commerciële personages omvormde tot een van de meest geliefde animatieseries aller tijden. Verschillende personages uit Elmore zijn zelfs geïnspireerd op Bocquelets eigen familie!


Persbericht Cartoon Network/Day One MPM
https://www.cartoonnetwork.nl/
