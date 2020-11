Cartoon Network en HBO Max slaan handen ineen voor creatie nieuwe animatiereeksen

HBO Max en Cartoon Network gaan met 'Tiny Toons Looniversity' opnieuw naar Acme Acres! Deze nieuwe, 30 minuten durende, animatiereeks van Warner Bros. Animation en Amblin Television keert terug met Steven Spielberg als uitvoerend producent!

In twee seizoenen volgen we Babs, Buster Bunny en de rest van de bende op hun avonturen aan Acme Looniversity, de gewaardeerde universiteit, waar jonge dromers professionele toons worden. Hier vormen ze onderling langdurige vriendschappen en perfectioneren ze hun tekenfilmkunst terwijl ze leren van de grootste stripfiguren uit de geschiedenis: de 'Looney Tunes'!

'Unicorn: Warriors Eternal'

HBO Max en Cartoon Network werken ook samen voor 'Unicorn: Warriors Eternal', een unieke actie-animatieserie met aan het roer de met een Emmy® Award-bekroonde maker Genndy Tartakovsky ('Samurai Jack', 'Dexter's Laboratory').

Geïnspireerd door mythes en oude verhalen van over de hele wereld, volgt de serie een team van oeroude tienerhelden die samenwerken om de wereld te beschermen tegen een onvoorzien onheil. Doordat bovennatuurlijke thema’s vervlochten worden met avontuur biedt de serie leuke, maar ook mysterieuze personagegebonden verhalen voor kinderen, tieners en ouders. 'Unicorn: Warriors Eternal' is reeds in ontwikkeling voor HBO Max en Cartoon Network en wordt geproduceerd door Cartoon Network Studios.

Mo Willems

Tot slot staan drie nieuwe reeksen op de planning waarvoor er samengewerkt wordt met de gerenommeerde en bekroonde bestseller auteur, tekenaar en scenarioschrijver bij The New York Times: Mo Willems. Deze reeksen voor jong en oud staan garant voor uren plezier, waarbij kijkers aangemoedigd worden om tevreden te zijn met zichzelf. Het gaat om:

'Unlimited Squirrels!' is gebaseerd op de boeken voor de allerkleinsten van Mo Willems voor New York Times, volgen we Zoomy en zijn eekhoornvriendjes die hem helpen om nieuwe dingen te ontdekken. Elke aflevering bevat grote verhalen, grote weetjes, leuke liedjes en heel wat humor om de allerkleinsten te entertainen.

'Naked Mole Rat Gets Dressed: The Rock Special' is een heuse CGI rockshow! Wilbur Mole Rat en al zijn vrienden in de Tunnel zijn altijd naakt geweest. Wanneer Wilbur het concept 'kledij' ontdekt en een heus stijlicoon wordt, komt het leven in de Tunnel helemaal op zijn kop te staan. De reeks, met een geweldige mix van 'underground' muziek en komedie, moedigt iedereen aan om zichzelf te zijn!

'Cat the Cat’s Show the Show Show with YOU the YOU!':deze allesomvattende live-action reeks is bedoeld voor de allerkleinste en meest nieuwsgierigste kijkertjes! In de reeks maak je kennis met Cat the Cat en haar vrienden terwijl ze repeteren en optreden met You the You! Een show bedoeld voor alle kleine, bijzondere artiesten thuis!