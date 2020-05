'Buddy Vs. Duff' op TLC

Zwaargewicht taartenkampioenen Buddy Valastro en Duff Goldman gaan opnieuw de culinaire ring in om het tegen elkaar op te nemen in de spectaculairste 'cake battle' ooit. En de taarten zijn dit jaar nog groter en extremer.

In dit tweede seizoen van 'Buddy Vs. Duff' maken ze taarten voor verschillende events in Amerika, van de oostkust tot de westkust. Wat te denken van een realistische dinosaurus-taart voor het American Museum of Natural History of een zoete onderwaterwereld voor het jarige Aquarium of the Pacific.

De beide taartgrootmeesters kunnen punten verdienen voor creativiteit, moeilijkheidsgraad, aansluiting bij het thema en het toepassen van extra uitdagende elementen zoals special effects en interactiviteit. Dit zijn geen gewone taarten, dit zijn complete kunstwerken om letterlijk je vingers bij af te likken en die je niet even in de gewone keuken maakt.

Duff Goldman won vorig jaar deze titanenstrijd en is dus titelhouder. Kan de altijd fanatieke Buddy hem dit keer van de taartentroon stoten?

'Buddy Vs. Duff', vanaf zondag 17 mei om 19.00 uur op TLC.