'Buddy vs. Christmas' nieuw te zien op TLC

Foto: TLC - © Discovery Benelux 2020

Als er iemand is die van uitdagingen houdt, dan is het wel Buddy Valastro. De Cake Boss bouwde een succesvol taartenimperium op waarbij hij de ene moeilijke opdracht na de andere creatieve uitdaging aanging.

Ook de onderlinge strijd met concurrenten ging hij niet uit de weg. Zo duelleerde hij met zijn aartsrivaal Duff Goldmann in de serie Buddy vs. Duff om wie de beste taarten en desserts kon maken. Maar nu gaat Buddy nog een stapje verder en neemt hij het op tegen kunstenaars in een hele andere tak van sport.

Artiesten uit andere disciplines maken de mooiste creaties rond het thema kerst en Buddy zet daar een spectaculaire taartversie tegenover. Het is cake versus mixed media art, oftewel de kunsten tegen de keuken. Kan Buddy genoeg creativiteit stoppen in zijn taarten om deze toppers te verslaan?

'Buddy vs. Christmas', vanaf zondag 13 december om 19.00 uur op TLC.