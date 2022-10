Binnenkort start het nieuw seizoen van 'Say Yes To The Dress Benelux'

Het is weer tijd voor een spiksplinternieuw seizoen van 'Say Yes To The Dress Benelux'! En niemand minder dan Fred van Leer staat ook dit keer weer tal van bruiden bij die met de handen in het haar zitten betreft hun trouwjurk.

De stylist en presentator helpt de vrouwen niet alleen aan de ultieme droomjurk, maar is er ook voor de nodige mentale begeleiding. De bruiden hebben bijna allemaal een indrukwekkend verhaal en kunnen een opbeurende sessie met de modekoning goed gebruiken. Zo begeven ze zich straks vol zelfvertrouwen richting het altaar, gehuld in een betoverende nieuwe trouwjurk.

De eerste aflevering

In de eerste aflevering komen er meteen drie toekomstige bruiden aan bod die hopen dat Fred hun redding is bij het vinden van de juiste trouwjurk. Naast hulp bij de stylingkeuzes is Fred er ook om de soms behoorlijk kritische entourages een beetje in toom te houden... Zo zien we in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen de toekomstige bruid Rolanda (45), zij is al eens eerder in het huwelijksbootje gestapt, maar in een trouwjurk die ze eigenlijk helemaal niet mooi vond... Dit keer is ze vastbesloten dé perfecte jurk te vinden met behulp van alle Koonings-experts en steun van Fred.

Ook Anne (26) klopt dit seizoen aan bij de doorgewinterde stylist. Anne is van plan een kort bezoek te maken van haar trouwjurkenfitting want ze houdt niet van shoppen. Maar haar tante en nichtje die steeds iets op haar decolleté aan te merken hebben gooien roet in het eten…

De derde bruid to be: Madeleine (36) is pas een half jaar samen met haar vriend en had zich al ingeschreven bij 'Say Yes To The Dress Benelux' vóórdat ze überhaupt ten huwelijk gevraagd was! Ze wil dan ook ontzettend graag trouwen maar heeft nog geen idee in wat voor een jurk! Lukt het Fred ook dit seizoen weer om de bruiden te begeleiden en de entourages in toom te houden? Je ziet het in het nieuwste seizoen van 'Say Yes To The Dress Benelux'!

'Say Yes To The Dress Benelux', vanaf dinsdag 25 oktober om 20.30 uur bij TLC en op discovery+.