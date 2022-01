Binnenkort op Disney+: een spannende line-up van niet te missen entertainment voor iedereen

Disney+ heeft vandaag zijn contentline-up voor Europa geüpdatet met heel wat langverwachte titels en originele producties, gemaakt door de grootste namen van het grote en kleine scherm. En één ding is zeker: er is voor elk wat wils!

Abonnees hebben nog slechts enkele dagen te wachten tot een van de meest verwachte series van het jaar, 'Pam & Tommy' met in de hoofdrollen Lily James, Sebastian Stan en Seth Rogen, op Disney+ arriveert. De eerste drie afleveringen zijn te streamen vanaf woensdag 2 februari, met daarna wekelijks een nieuwe aflevering.

Meteen na 'Pam & Tommy' komt 'The King's Man' op woensdag 9 februari naar Disney+, gevolgd door seizoen 11B van 'The Walking Dead' op maandag 21 februari. In maart gaat 'How I Met Your Father' in première op woensdag 9 maart, Disney en Pixar's 'Turning Red' op vrijdag 11 maart en 'The Ice Age Adventures of Buck Wild' op vrijdag 25 maart. Tot slot gaat 'Moon Knight' exclusief op Disney+ in première op woensdag 30 maart.

In de komende maanden zal Disney+ ook 'The Dropout', 'The Kardashians', 'Pistol', en 'West Side Story' streamen. Deze titels voegen zich bij een breed scala aan series en films die reeds beschikbaar zijn om te streamen, waaronder 'Dopesick', 'Only Murders in the Building', Marvel's 'Hawkeye', 'The Book of Boba Fett' en Disney's 'Encanto'.