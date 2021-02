'Billie Eilish: The World's A Little Blurry' nieuw op Apple TV+

Op donderdag 25 februari worden fans van over de hele wereld uitgenodigd om deel te nemen aan een wereldwijd live première-evenement om de release te vieren van 'Billie Eilish: The World's A Little Blurry', dr nieuwe Apple Original Film van de bekroonde regisseur R.J. Cutler.

Het evenement omvat een exclusief optreden van Eilish, speciale videofragmenten uit de film, een interview met Cutler en een intiem gesprek met Eilish speciaal voor haar fans, allemaal georganiseerd door Apple Music-presentator en DJ Zane Lowe.

De festiviteiten beginnen om 18.00 uur PT / 21.00 uur ET en het evenement kan gratis worden gestreamd via de Apple TV-app, Apple Music-app en het eigen YouTube-kanaal van Eilish. Meteen na het evenement zal 'Billie Eilish: The World's A Little Blurry' voor alle abonnees beschikbaar zijn op Apple TV +.

Vooruitlopend op de langverwachte wereldpremière van 'Billie Eilish: The World's A Little Blurry', heeft Eilish een live audiofragment onthuld van 'ilomilo', het nummer met de tekst waaraan de film zijn titel leent.

'Billie Eilish: The World’s A Little Blurry' vertelt het ware coming-of-age-verhaal van de singer-songwriter en haar opkomst tot wereldwijde superster. De film van de bekroonde R.J. Cutler biedt een ​​diepe intieme kijk op de reis van deze buitengewone tiener, die pas zeventien jaar oud is, door het leven op de weg, op het podium en thuis bij haar familie, terwijl ze schrijft, opneemt en optreedt.

Eilish heeft een lange geschiedenis met Apple. De Up Next-alumnus is niet alleen een frequente en favoriete interviewgast van Zane Lowe voor Apple Music, maar heeft niet één, maar twee eigen radioshows op Apple Music gehost met 'Groupies Have Feelings Too' en 'Me and Dad Radio'. In 2018 reklende Apple op Eilish om een ​​originele ballad te schrijven voor de kerstcampagne van 2018. Het jaar daarop vestigde ze het record voor het meest vooraf toegevoegde album van Apple Music ooit, voorafgaand aan de release van 'When We All Fall Asleep Where Do We Go?' en behoort consequent tot de populairste artiesten op de service. In december 2019 ontving Eilish de hoogste onderscheidingen voor Global Artist of the Year, Top Album of the Year en Songwriter of the Year met haar broer FINNEAS bij de allereerste Apple Music Awards.