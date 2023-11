'Beplaying: The Voices Behind the Sound' portretteert 6 van 's werelds beste dj's op Disney+

Dj's Hernán Cattáneo, Armin van Buuren, Carl Cox, Nervo, Afrojack en Richie Hawtin geven op intieme wijze inzage in hun leven, hun inspiratie en hun creatieve proces.

Vanaf vandaag kan de nieuwe documentaireserie 'Beplaying: The Voices Behind the Sound' exclusief op Disney+ gestreamd worden. De nieuwe serie laat de minst bekende aspecten uit het leven van 6 van 's werelds beste dj’s zien. Het leven van een dj op het podium is internationaal gekend, maar wat gebeurt er wanneer ze zich niet voor duizenden dansende mensen bevinden? De serie duikt in het leven van gevierde dj’s - de Argentijnse dj Hernán Cattáneo, de Nederlandse dj Armin van Buuren, de Britse dj Carl Cox, het Australische dj-duo Nervo, de Nederlandse dj Afrojack en de Brits-Canadese dj Richie Hawtin - en onthult wat hen inspireert, hoe hun creatieve processen eruit zien en hoe ze hun leven buiten het podium leiden.

'Beplaying: The Voices Behind the Sound' biedt exclusieve toegang tot het leven achter de schermen van onbetwiste topdj’s. Door middel van archiefbeelden, opnames van optredens en getuigenissen uit hun professionele en persoonlijke kringen, verkent de documentaireserie de minst bekende aspecten van het leven van deze artiesten. De dj’s delen in elke aflevering ook herinneringen, anekdotes en reflecties over hun reizen, terwijl ze de deuren van hun studio's en woningen openen om hun intieme gezins- en werkleven te laten zien. Van Londen tot Buenos Aires, van Ibiza tot Berlijn, 'Beplaying: The Voices Behind the Sound' is een verbazingwekkende, onthullende en ontroerende reis op het ritme van de muziek waar miljoenen mensen van houden.

Elke aflevering is gewijd aan het verkennen van de carrière en het dagelijks leven van een dj:

Hernán Cattáneo: De Argentijnse dj vertelt over de mijlpalen uit zijn carrière in zijn geboortestad Buenos Aires en geeft een kijkje achter de schermen bij de voorbereidingen van een feest in Punta del Este, Uruguay.

Armin van Buuren: De Nederlandse dj begint aan een reis door zijn geboortestad Leiden en vertelt over zijn relatie met muziek en de rol die zijn vader bij die ontdekking heeft gespeeld. Hij vertelt ook over zijn ervaringen op Ibiza, waar hij zijn eigen platenmaatschappij en wekelijkse radioprogramma leidt.

Carl Cox: De Britse dj is een pionier in de elektronische muziek en traceert de invloeden van zijn Caribische roots in zijn liefde voor muziek, in het turbulente Engeland van de late jaren 60.

Nervo: De tweeling Liv en Nim haalt herinneringen op aan hun intrede in de Londense scene toen ze nog maar 19 jaar oud waren. We krijgen een kijkje achter de schermen van hun werk met zangeressen als Paris Hilton en Natasha Bedingfield en ze vertellen ons welke ervaringen uit hun privéleven, zoals moederschap of verdriet, hun huidige composities inspireren.

Afrojack: De dj herinnert zich zijn kindertijd en jeugd en vertelt hoe het ritme hem al heel vroeg in zijn leven bijstond dankzij zijn moeder. Hij vertelt over zijn ontmoeting met David Guetta en samen praten ze over wat er zich de afgelopen tien jaar achter de schermen van hun samenwerking afspeelde.

Richie Hawtin: De dj vertelt over zijn carrière van bijna 40 jaar en opent de deuren van zijn studio. Hij vertelt hoe zijn sets werken en hoe zijn creatieve proces in elkaar zit, terwijl hij zijn relatie met muziek van kinds af aan tot op de dag van vandaag analyseert. Ook geeft hij ons een blik achter de schermen van een show in Buenos Aires en de voorbereidingen voor een back-to-back set met de Spaanse dj Héctor Oaks.

'Beplaying: The Voices Behind the Sound' is gemaakt door Bourke Films en telt zes afleveringen van 30 minuten. De Argentijnse dj Tommy Muñoz is uitvoerend producent. De documentairereeks is integraal te streamen op Disney+.