Bekroonde komedie 'Only Murders in the Building' keert terug voor een vierde seizoen

Disney+ heeft aangekondigd dat de Emmy®-winnende originele komedie 'Only Murders in the Building' op 27 augustus terugkeert met een vierde seizoen, exclusief op Disney+.

In het vierde seizoen van 'Only Murders in the Building' worstelt ons amateurpodcasttrio met de schokkende gebeurtenissen aan het einde van het derde seizoen rond Charles' stuntdubbelaar en vriendin Sazz Pataki. De vraag of zij of Charles het beoogde slachtoffer was leidt hun onderzoek helemaal naar Los Angeles, waar een Hollywoodstudio een film over de Only Murders-podcast voorbereidt. Wanneer Charles, Oliver & Mabel terugkeren naar New York, beginnen ze aan een nog epischere reis - waarbij ze de binnenplaats van hun gebouw doorkruisen om in de gecompliceerde levens van de bewoners van de West Tower van Arconia te duiken.

In de serie schitteren Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Michael Cyril Creighton, met speciale gaststerren waaronder Meryl Streep, Da'Vine Joy Randolph, Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy, Richard Kind en anderen.

'Only Murders in the Building' is een creatie van makers en scenaristen Steve Martin en John Hoffman ('Grace & Frankie', 'Looking'). Martin en Hoffman produceren samen met Martin Short, Selena Gomez, de 'This Is Us' bedenker Dan Fogelman en Jess Rosenthal. De serie wordt geproduceerd door 20th Television, een onderdeel van Disney Television Studios.