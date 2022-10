BBC Studios breidt team uit en vult functies International Formats en Production in

BBC Studios heeft vandaag tijdens MIPCOM 2022 aangekondigd dat Fiona Wassenberg en Isabel Durán worden aangesteld als Head of BBC Studios Benelux Productions en Format Sales Director van Spanje en Latijns-Amerika.

Dit sluit aan op de ambitie van BBC Studios om haar activiteiten in deze markten verder uit te breiden en nieuwe internationale producties te ontwikkelen voor een breed publiek.

Vanuit Amsterdam wordt Fiona Wassenberg verantwoordelijk voor de formats en productie van BBC Studios in de Benelux. Fiona gaat nauw samenwerken met Fremantle, de format partner van BBC Studios in de Benelux, en met regionale commissarissen en producenten om commerciële en creatieve groei te stimuleren.

Voor haar aanstelling bij BBC Studios werkte Fiona Fiona bijna 16 jaar bij de Nederlandse publieke omroep, Omroep MAX, als eindredacteur en was zij verantwoordelijk voor content acquisitie. Ze was redactioneel verantwoordelijk voor de content van Omroep MAX op NPO 1, NPO 2 en Zapp. Hier werkte ze onder andere aan de lokale versies van 'Vier In Een Bed', 'Vier Kamers' en 'The Great Bake Off', lokaal bekend als 'Heel Holland Bakt'.

Fiona Wassenberg zegt: 'De afgelopen tien jaar heb ik nauw samengewerkt met BBC Studios en hun partner Fremantle aan de lokale versie van 'The Great Bake Off', 'Junior Bake Off' en 'Extra Slice'. Ik ben blij dat ik bij BBC Studios mag werken aan deze, en vele andere sterke formats en merken uit hun catalogus. Ik kijk ernaar uit om de kennis die ik heb opgedaan tijdens het werken met tal van geweldige productiebedrijven en collega's van de publieke omroep toe te passen in mijn nieuwe functie bij BBC Studios.'

Sinds 2018 brengt de samenwerking tussen BBC Studios en Fremantle lokale versies van hitformats als 'The Great Bake Off', 'Weakest Link', 'The 1% Club' en 'This is MY House' naar Nederland, en 'Dancing with the Stars' naar België. Daarnaast worden de lokale versies van 'Maestro', 'How Do You Solve a Problem Like Maria?' en 'World's Most Dangerous Roads' ook in Nederland uitgezonden.

Als Format Sales Director voor Spanje en Latijns-Amerika is Isabel Durán verantwoordelijk voor de verkoop van zowel niet-gescripte als gescripte formats in Spanje, Portugal en spaanstalig Latijns-Amerika. De functie bouwt voort op recente opdrachten voor 'The 1% Club' met Atresmedia in Spanje, 'The Great Bake Off' in Argentinië, Colombia, Mexico en Uruguay, 'Dancing with the Stars' in Costa Rica en de gescripte komedie 'Uncle' in de Spaans-Amerikaanse markt en Latijns-Amerika.

André Renaud, SVP Global Format Sales over de nieuwe benoemingen: 'Ik ben blij dat zowel Fiona als Isabel BBC Studios komen versterken terwijl we onze expertise in belangrijke markten over de hele wereld verder uitbreiden. Beiden brengen een hoop ervaring mee en ik ben ervan overtuigd dat dit in de komende maanden leidt tot sterke samenwerkingen in Europa en Latijns-Amerika. Deze benoemingen tonen onze inzet en ambitie om voortdurend samen te werken en zo verhalen en shows te vinden die wereldwijd toepasbaar zijn. Ze bouwen voort op de 100 jaar expertise van BBC Studios, die we blijven ondersteunen en delen over de hele wereld.'

Nieuwe formats die op MIPCOM 2022 aan kopers worden gepresenteerd zijn onder andere:

'Hungry for It' (8 x 60')

Een groep jonge koks die willen doorbreken in de voedingsindustrie, leven samen en strijden om één prijs. 10 amateurkoks, twee mentoren en twee zeer verschillende keukens. Het doel? Het gewone buitengewoon maken. De koks die het meeste indruk maken in de Level-Up uitdaging gaan door naar 'The Restaurant', waar ze hun carrière een boost kunnen geven. Maar als ze de jury niet omver blazen moeten ze vechten om te overleven in 'The Pop-Up' en lopen ze het risico om uitgeschakeld te worden door hun collega-koks en mentoren in Knives Out. Wie wint de prijs van zijn leven - een wereldreis en werken in de beste restaurants ter wereld? Cook hard, play hard. Wie heeft er zin in? Een productie van BBC Studios.

'Dating with my Mates' (10 x 60')

Vier beste vrienden die allemaal op zoek zijn naar liefde nemen deel aan een innovatief date-experiment, waarbij ze met drie andere singles SAMEN daten. In deze unieke date-ervaring gaan de vrienden ALLEMAAL naar EEN diner waar ze drie dates ontmoeten. Hetzelfde restaurant, dezelfde tafel, dezelfde tijd. En bij elke gang een nieuwe potentiële date - maar op wie hebben de vrienden een crush en wie van de dates staat open voor een tweede date? De dates kunnen allemaal dezelfde partner of juist iemand anders kiezen, maar de vraag is: zeggen de vrienden ja? Dating with my Mates is niet zomaar een datingshow, maar een universele liefdesbrief aan vriendschap. Een productie van Harbar 8 en BBC Studios.

'Art on the Brain' (6 x 60')

Een uniek sociaal experiment om te testen of creativiteit onzichtbare wonden van een slechte mentale gezondheid kan helen. Meer dan 900 miljoen mensen wereldwijd leven met psychische problemen en de pandemie heeft het alleen maar erger gemaakt. Elk jaar krijgt 1 op de 4 mensen te maken met mentale gezondheidsproblemen. In dit ambitieuze, sociale experiment, ondersteund door de wetenschap - proberen 7 vreemden hun leven te verbeteren door middel van kunst. Dit proces wordt deskundig begeleid door een psychotherapeut en verschillende gerenommeerde kunstenaars. Leuk, creatief en meeslepend: de deelnemers proberen schilderen, muziek, gemengde techniek en fotografie. Kan de kracht van creativiteit hun geest helpen genezen? Een productie van BBC Studios ANZ.

'Denmark Saves The Planet' (50’)

In deze gloednieuwe wedstrijd presenteren deelnemers hun oplossingen over hoe zij een einde willen maken aan de klimaatverandering aan een panel van deskundige juryleden. Geen idee is te groot of te klein, en elk idee biedt hoop en inspiratie. Om in aanmerking te komen, moet een idee drie keer groen licht krijgen van de juryleden. Het beste idee uit elke voorronde gaat door naar de finale, waar één winnaar een geldprijs ontvangt om zijn voorgestelde oplossing uit te voeren. Een hoge geldprijs én een kans om de planeet te redden. Een productie van Hans Jorgen Juncker en Louise Juncker von Haffner voor BBC Studios Nordics.



'Hire Me' (30')

Drie getalenteerde kandidaten strijden voor hun droomcarrière in een groot sollicitatiegesprek. Hierbij nemen drie jonge kandidaten het tegen elkaar op en hebben ze slechts één kans om indruk te maken op de baas en hun carrière te starten. Hierin kunnen kandidaten een echte job winnen zoals radiomaker, voetbaltrainer, binnenhuisarchitect of evenementenplanner. De capaciteiten van de kandidaten wordt flink op de proef gesteld tijdens twee zware uitdagingen die door hun potentiële toekomstige baas worden bedacht en begeleid. Met echte klanten, een grote verantwoordelijkheid en enorme druk kan alles gebeuren in het ultieme sollicitatiegesprek. Een productie van BBC Studios Factual Entertainment.

'Ragdoll' (6 x 45')

Drie detectives, zes slachtoffers en één lichaam: kunnen ze de Ragdoll moordenaar pakken? Er zijn zes mensen vermoord, in stukken gehakt en aan elkaar genaaid als één groot lichaam - de 'Ragdoll'. De schokkende zaak wordt toevertrouwd aan hoofdinspecteur Nathan Rose, zijn beste vriendin en baas, inspecteur Emily Baxter, en de nieuwe Lake Edmunds. Deze helden, die iedereen moeten beschermen, komen al snel onder een intense publieke controle te staan. Bovendien heeft de moordenaar Nathan op zijn lijst van toekomstige slachtoffers gezet. Ragdoll is een duistere, grappige en gruwelijk fantasierijke psychologische thriller. Daarnaast richt het zich op vriendschappen die worstelen met de gevolgen van institutionalisering en trauma. Een Sid Gentle Films-productie voor AMC en UKTV.

'Life After Life' (4 x 60')

Wat als je je leven steeds opnieuw kan leven zodat je uiteindelijk altijd de juiste keuzes maakt? Tijdens een koude winternacht in 1910 wordt Ursula Todd geboren en sterft ze voordat ze haar eerste adem kan uitblazen. Diezelfde nacht wordt Ursula opnieuw geboren, maar deze keer overleeft ze het. Dit is het begin van een buitengewoon verhaal over het lot en tweede kansen. Ursula Todd wordt gevolgd terwijl ze zich door historische gebeurtenissen navigeert waaronder twee wereldoorlogen, de Spaanse griep en zelfs een ontmoeting met Hitler. Terwijl Ursula zich in elk nieuw leven stort, wordt ze geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en halve herinneringen uit haar vorige levens. Maar kan de geschiedenis worden veranderd? En waarom moet Ursula steeds in leven blijven? Een productie van House Productions voor BBC.

'Cheaters' (18 x 10' or 6 x 30')

Een sexy en ongeregelde dramaserie over moraal, monogamie en alles daar tussenin. Een toevallige ontmoeting na een geannuleerde vlucht leidt tot een onwaarschijnlijke nacht tussen Fola en Josh, beide zijn eind twintig, en hebben elkaar niet eerder ontmoet. Wanneer ze zich de volgende ochtend haasten om hun vlucht te halen, geven ze allebei toe dat ze al een partner hebben. Ze zijn het erover eens dat hun nacht vol passie een vergissing was en gaan ieder hun eigen weg. Maar het leven wordt chaotisch als Josh thuiskomt en ontdekt dat Fola zijn nieuwe buurvrouw is. Briljant en gedurfd, pakt Cheaters de ongemakkelijke kwesties van schuld, seks en relaties aan op een verfrissend openhartige, grappige en moderne manier. Een productie van Clerkenwell Films voor BBC Studios en Anton.

'Life and Death in the Warehouse' (60')

'Life and Death in the Warehouse' is een krachtig drama, gebaseerd door diepgaand onderzoek, dat de slopende werkomstandigheden in online retail magazijnen blootlegt. Megan heeft een geweldige baan gevonden als manager in de logistiek. Ze wordt opgeleid in een groot magazijn, waar werknemers lange en intensieve uren doen om aan de oneindige online vraag te voldoen. In eerste instantie is Megan blij dat ze een jeugdvriendin mag begeleiden, maar al snel komt ze erachter dat hier geen tijd is voor vriendschap. In feite is er nauwelijks tijd om te ademen. Om haar baan te behouden moet Megan haar team tot het uiterste drijven - met desastreuze gevolgen. Dit is een hard drama over de onzichtbare wereld van online retail fulfilment centra - en zet aan tot nadenken over een niet al te verre toekomst. Een BBC Studios productie voor BBC en BBC Wales.

'The Witchfinder' (6 x 30')

Een duivelse komedie over een vreemd koppel in vreemde tijden. Het is 1647 en er heerst een angst voor hekserij. Gabriel Bannister - een kleine heksenjager - droomt ervan bij de grote jongens te horen. Nu heeft hij eindelijk zijn kans door een overlijden, wat betekent dat er plaats is voor hem aan de top. Hij hoeft alleen maar de opstandige , verdachte heks, Thomasine Gooch, naar de rechtbank te brengen. Het probleem is dat zij de slechtste reisgezel in het hele land is: een nieuwsgierige, onbeschofte vrouw wiens vermogen om ongemakkelijke vragen te stellen en zijn ego op te blazen een eenvoudige reis verandert in een levensveranderende beproeving, wat vanzelfsprekend leidt tot een hobbelige reis. Een Baby Cow-productie voor BBC. Gedistribueerd door BBC Studios.

'Chivalry' (6 x 30')

Van de complexe staat van de hedendaagse seksuele politiek wordt een satire gemaakt in dit actuele, komische drama. Cameron, een veelgeprezen filmproducent, moet zijn nieuwste film aanpassen of de ondergang tegemoet zien. Bobby, een ambitieuze feministische filmmaker, heeft alles wat nodig is om ‘woke’ te worden. Ze hoeven alleen maar een ongepaste seksscène opnieuw te filmen. Hoe moeilijk kan het zijn? Maar als de spanning tussen Bobby en Cameron over genderkwesties en ongepaste aantrekkingskracht toeneemt, blijkt de misplaatste seksscène het topje van de ijsberg. Wie weet hoe je ‘woke’-seks écht moet aanpakken? Een Baby Cow productie voor Channel 4. Gedistribueerd door BBC Studios.

'Here We Go' (6 x 30')

In het leven van de Jessops lopen vaak dingen mis. Hun jongste zoon Sam documenteert de hoogte- en dieptepunten terwijl ze zich door de dagelijkse uitdagingen van het leven worstelen - van carrière veranderen, de romantiek levend houden, een gezondere levensstijl aannemen, een hond ontvoeren, een zwembad vernielen en een bruiloft saboteren. Hoewel niets helemaal volgens plan verloopt, zorgt hun ontembare geest voor momenten van onverwacht plezier tussen de teleurstellingen door. Met een home-movie gevoel en een innovatief gebruik van tijd, biedt elke aflevering een intieme, geobserveerde en absurde uiteenzetting van een moderne familie. Een productie van BBC Studios Comedy. Gedistribueerd door BBC Studios.