'Bad Skin Clinic' is terug op TLC

De 'Bad Skin Clinic' keert terug met de toegewijde dermatoloog Dr. Emma Craythorne aan het roer. Zoals altijd zet zij zich in om de ondraaglijkste aandoeningen draaglijk te maken en het onbehandelbare te behandelen.

Vanuit haar kliniek in het centrum van Londen pakt dr. Emma extreme huidaandoeningen aan en helpt ze wanhopige patiënten uit heel Groot-Brittannië die nergens meer heen kunnen. Van levensgrote lipomen tot een knobbel van wel 10 kilogram, Dr. Emma komt de meest extreme omstandigheden tegen. Met behulp van geavanceerde technologie en haar beproefde methoden van drukken, knijpen en snijden helpt ze mensen hun leven terug te krijgen.

Zoals bijvoorbeeld bij Chris die in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen langskomt en de wanhoop nabij is. Hij kampt met een extreme uitslag die bekend staat als de meest jeukende aandoening die de mens kent. Het leven dat hij leidt – en vooral lijdt! – zou hij zelfs zijn ergste vijand niet toewensen. Kan Dr. Emma hem van zijn onuitstaanbare jeuk afhelpen? En kan ze Sarah helpen die al heel lang met een rode bolneus leeft? Na twintig jaar is er nog steeds geen adequate diagnose voor haar aandoening gesteld. Weet Dr. Emma wel wat het is en hoe ze het moet behandelen? En weet ze een antwoord op de mysterieuze knobbel op het voorhoofd van jonge moeder Lauren, die plotseling groeide na de bevalling? Al deze mensen lijden erg onder hun aandoeningen en zouden graag hun leven terugkrijgen. Dr. Emma is hiervoor hun laatste hoop.

'Bad Skin Clinic', vanaf donderdag 24 november om 21.30 uur op TLC.