Baanbrekende serie met 's werelds grootste atleten op National Geographic

National Geographic komt met een nieuwe 10-delige serie; 'Edge Of The Unknown with Jimmy Chin'. Het nieuwste project van het Oscar®, BAFTA en meervoudig Emmy® Award winnende regisseursduo E. Chai Vasarhelyi en Jimmy Chin, gaat op 6 november in première op National Geographic.

Elke aflevering laat zien hoe atleten zoals de beroemde klimmer Alex Honnold, Top Big Wave Surfer Justine Dupont en de legendarische Big Mountain Snowboarder Travis Rice oog in oog komen te staan met hun grootste angsten om het onmogelijke te bereiken. Er wordt onthuld hoe ze zich aanpassen en ontwikkelen, zelfs nadat ze zijn geconfronteerd met de harde werkelijkheid van moeder natuur. Zie hoe 's werelds beste atleten zich mentaal, fysiek en emotioneel voorbereiden op inspanningen die veel van hen vergen. Het is een zeldzame blik achter de schermen om te ontdekken wat ze moeten doorstaan en wat hen drijft om het uiterste te bereiken in hun sport.

'We zijn vereerd om deze verhalen van gerenommeerde atleten te vertellen', zegt Vasarhelyi en Chin, via openhartige interviews en historische beelden geeft 'Edge Of The Unknown with Jimmy Chin' kijkers een plaats op de eerste rij bij avonturen met een hoog adrenaline gehalte.

Voor 's werelds beste atleten is de grens tussen overwinning en tragedie flinterdun. Wat drijft deze atleten om te herdefiniëren waartoe mensen in staat zijn? Om in de meest levensgevaarlijke momenten van hun leven, hun angst te trotseren en alles te riskeren?

Een epische 10-delige serie die zich waagt in de werelden van baanbrekende avontuurlijke atleten, vastgelegd op het hoogtepunt van hun krachten terwijl ze persoonlijke verhalen delen en vertellen hoe ze de beheersing van hun vak perfectioneren.

'Edge Of The Unknown with Jimmy Chin', gaat zondag 6 november om 21.00 uur in première op National Geographic.