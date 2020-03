Apple TV+ onthult trailer van de 'Beastie Boys Story'

Beastie Boys Mike Diamond en Adam Horovitz vertellen je een intiem, persoonlijk verhaal over hun band en 40 jaar vriendschap in deze live documentaire-ervaring geregisseerd door hun oude vriend en medewerker, filmmaker Spike Jonze.

De film zal in première gaan op de vooravond van de 26ste verjaardag van de release van Beastie Boys' nummer 1 album uit 1994, 'Ill Communication' en herenigt Beastie Boys met regisseur Spike Jonze meer dan 25 jaar na het regisseren van de videoclip voor de onsterfelijke hitsingle van het album, 'Sabotage'.

'Beastie Boys Story' wordt geproduceerd door Grammy Award-winnaar Jason Baum, Amanda Adelson, naast regisseur en schrijver Spike Jonze, en uitvoerend geproduceerd door Mike Diamond, Adam Horovitz, Dechen Wangdu-Yauch, John Silva, John Cutcliffe, Peter Smith, Thomas Benski, Dan Bowen, Sam Bridger, Michele Anthony, David Blackman, Ashley Newton, Losel Yauch en Jonah Hill.

De film is voor Apple geproduceerd door Fresh Bread en Pulse Films in samenwerking met Polygram Entertainment. Het project is ontstaan uit de samenwerking van Adam en Mike met hun bestseller 'Beastie Boys Book'.

'Beastie Boys Story' gaat op 24 april wereldwijd in première op Apple TV+.