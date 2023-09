Apple TV+ lanceert vrijdag nieuwe serie 'The Changeling'

Op Apple TV+ start vrijdag 'The Changeling', een achtdelig drama met in de hoofdrol LaKeith Stanfield, genomineerd voor een Academy Award. 'The Changeling' maakt zijn wereldwijde debuut met de eerste drie afleveringen op vrijdag 8 september 2023 op Apple TV+, gevolgd door elke vrijdag een nieuwe aflevering tot en met 13 oktober.

'The Changeling' is gebaseerd op de veelgeprezen bestseller met dezelfde naam van Victor LaValle, een heus sprookje voor volwassenen. Een horrorverhaal, een fabel over ouderschap en een gevaarlijke odyssee door een New York City waarvan je niet wist dat het bestond. Naast LaKeith Stanfield spelen Clark Backo, Adina Porter, Samuel T. Herring, Alexis Louder, Jared Abrahamson en speciale gastrol Malcolm Barrett mee in de serie.

'The Changeling' is geschreven en bewerkt door showrunner en uitvoerend producent Kelly Marcel en de regie van de eerste aflevering was in handen van Melina Matsoukas.

De serie wordt geproduceerd door Apple Studios en Annapurna. Vanaf vrijdag 8 september zie je de eerste drie afleveringen op Apple TV+.