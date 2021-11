Apple bestelt nieuwe reisserie 'The Reluctant Traveler' met Emmy Award-winnaar Eugene Levy

Apple TV+ heeft 'The Reluctant Traveler', een nieuwe, wereldwijde reisserie die wordt gehost en geproduceerd door Emmy Award-winnaar Eugene Levy ('Schitt's Creek'), aangekondigd.

In 'The Reluctant Traveler' zal Eugene Levy een aantal van 's werelds meest opmerkelijke hotels bezoeken, evenals de mensen, plaatsen en culturen die hen omringen. Zelf geeft hij toe dat hij niet de gemiddelde presentator van reisprogramma's is - hij is meestal niet avontuurlijk of goed thuis in wereldreizen - hij is het ermee eens dat de tijd rijp is voor hem om zijn horizon te verbreden. Levy zal met enige schroom zijn koffer inpakken, maar in de hoop dat zijn ervaringen kunnen leiden tot een heel nieuw hoofdstuk in zijn leven - zolang hij maar niet hoeft te vechten tegen zijn reisziekte en toch om zeven uur te eten krijgt.

'The Reluctant Traveler' sluit aan bij een groeiende reeks van veelgeprezen en bekroonde docuseries en documentaires op Apple TV+, waaronder Emmy Award-winnende 'Boys State'; 'The Velvet Underground', de veelgeprezen documentaire van regisseur Todd Haynes; Critics Choice Award-winnende en Emmy en Grammy Award-genomineerde 'Beastie Boys Story'; de wereldwijde hitdocumentaire 'Billie Eilish: The World's A Little Blurry'; Werner Herzog's Critics Choice Documentary Award genomineerde 'Fireball: Visitors from Darker Worlds'; evenals aankomende documentaires 'The Supermodels'; en 'Number One on the Call Sheet', van de veelgeprezen verhalenvertellers Jamie Foxx, Kevin Hart, Datari Turner en Dan Cogan.

Wanneer 'The Reluctant Traveler' op Apple TV+ te zien is, wordt later bekend gemaakt.