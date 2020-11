Amazon Studios verwerft 'Coming 2 America' van Paramount Pictures

Het langverwachte vervolg van de klassiek komedie serie met in de hoofdrol Eddie Murphy zal op 5 maart 2021 wereldwijd worden gelanceerd op Amazon Prime Video.

Amazon Studios heeft wereldwijd de rechten voor 'Coming 2 America' verkregen van Paramount Pictures. Dit langverwachte vervolg op de iconische komedie Coming to America zal op 5 maart 2021 wereldwijd in meer dan 240 landen en gebieden worden gelanceerd op Prime Video.

Prins Akeem (Eddie Murphy), nu de koning van Zamunda, keert terug met zijn vertrouweling Semmi (Arsenio Hall) voor een gloednieuw hilarisch avontuur. Dit avontuur neemt hen mee over de hele wereld, van het luxueuze land Zamunda naar Queens in New York - waar het allemaal begon! Een aantal favoriete sterren uit 'Coming to America' keren terug, waaronder King Jaffe Joffer (James Earl Jones), Queen Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos), Maurice (Louie Anderson) en de bontgekleurde kappers crew. Bij dit gezelschap horen Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha en Teyana Taylor. Met al deze sterren wordt 'Coming 2 America' de komediefilm van het jaar waar iedereen naar uitkijkt.

''Coming to America' was een cultureel fenomeen en is één meest geliefde en gevierde komedies aller tijden', aldus Jennifer Salke, hoofd van de Amazon Studios. 'Dankzij Eddie Murphy's komische genie samen met de briljante filmmakers, schrijvers en fantastische cast, zijn wij verheugd om dit nieuwe avontuur aan te gaan. We weten dat publiek over de hele wereld weer verliefd zal worden op deze hilarische, vrolijke film die zeker een tijdloze favoriet zal worden.'

'Wat is er beter dan een terugkeer naar Zamunda? We zijn blij dat Amazon Studios Eddie Murphy en 'Coming 2 America' aan een wereldwijd publiek presenteert. Iedereen kan dan weer lachen en genieten de personages die ze al 30 jaar omarmen maar ook de van de nieuwe personages kan iedereen nog jaren genieten', aldus producent Kevin Misher.

'Coming 2 America' wordt geregisseerd door Craig Brewer, van Paramount Pictures in samenwerking met New Republic Pictures. De film wordt geproduceerd door Eddie Murphy Productions en Misher Films. Het scenario is geschreven door Kenya Barris, Barry W. Blaustein en David Sheffield, met het scenario is van Barry W. Blaustein, David Sheffield en Justin Kanew, gebaseerd op karakters die bedacht zijn door Eddie Murphy. De producenten zijn Kevin Misher en Eddie Murphy, uitvoerend producenten zijn Brian Oliver, Bradley Fischer, Valerii An, Kenya Barris, Charisse Hewitt-Webster, Michele Imperato Stabile en Andy Berman.

'Coming to America' werd in 1988 in de theaters gelanceerd waarna het een wereldwijde sensatie werd met een opbrengst van meer dan 288 miljoen dollar. De komedie werd vertaald in meer dan 25 talen, bekend in andere landen als Un Prince à New York in France, Der Prinz aus Zamunda in Germany, Un Príncipe en Nueva York door heel Latin America, Il Principe Cerca Moglie in Italy en nog veel meer. Naast het financiële succes was de film ook een cultureel kunstwerk. Naast het financiële succes liet de film een culturele tijdgeest zien die niet alleen tijdloos was, maar ook een trots gevierde Amerikaanse komedie, waardoor de film een go-to classic is geworden voor vele generaties. De onvergetelijke karakters en het herkenbare verhaal heeft ervoor gezorgt dat fans de film door de jaren heen zijn blijven kijken.