Amazon Studios kondigt het zesde seizoen van 'The Expanse' aan

Amazon Studios kondigde het zesde en laatste seizoen van de Amazon Original serie 'The Expanse' aan. De serie is gebaseerd op de best-selling boeken van James S.A. Corey's.

De aankondiging van het nieuwe seizoen wordt gedaan, voordat het vijfde seizoen verschijnt. Het vijfde seizoen is vanaf 16 december wereldwijd beschikbaar op Amazon Prime Video, in meer dan 240 landen en gebieden.

Andrew Kosove en Broderick Johnson, Co-CEO’s en Co-Founders van Alcon Television Group & uitvoerende producenten van 'The Expanse' zeggen: 'Vanaf het moment dat we ons geëngageerd hebben om deze serie, tot aan het laatste seizoen te maken, hebben we hard gewerkt om de visie van de schrijvers te realiseren. Wij zijn er trots op dat we een van de meest veelzijdige casts ooit hebben en dat we een platform kunnen bieden aan verhalen die er echt toe doen. Dank aan Daniel Abraham en Ty Franck, de schrijvers van zowel de boeken als de serie. Ook dank aan Naren Shankar, de showrunner en uitvoerend producent van de serie, het blijft een eer en voorrecht om samen te werken. We willen ook Amazon bedanken voor hun voortdurende steun om ons te helpen dit verhaal te vertellen en 'The Expanse' naar een wereldwijd publiek te brengen.'

'De toewijding van iedereen die meewerkt aan 'The Expanse' is ongelofelijk', zei Naren Shankar, uitvoerend producent en showrunner van 'The Expanse'. 'Onze fans zijn geweldig en we kunnen niet wachten om aan de slag te gaan met seizoen zes!'

'We willen Naren, Andrew, Broderick, iedereen bij Alcon en de volledige cast en het team van 'The Expanse' bedanken voor hun harde werk en de liefde die ze de afgelopen seizoenen in de serie hebben gestoken', zei Vernon Sanders, Co-Head of Television, Amazon Studios. 'We zijn erg blij dat we de trouwe fans van 'The Expanse' de veelbelovende afsluiting van de serie kunnen geven die ze verdienen. We weten dat ze het geweldig zullen vinden hoe seizoen vijf en zes zich gaan ontwikkelen.'

'The Expanse', gelegen in een gekoloniseerd zonnestelsel, heeft een langdurig conflict met de regeringen van de Aarde, Mars en het sterrenstelsel. De bemanning van de Rocinante - een illegaal bewaard gevechtsvliegtuig- stuit op een groot complot en een mysterieuze buitenaardse technologie die de machtsbalans en het lot van de mensheid dreigt te verstoren. 'The Expanse' is een realistisch sciencefiction avontuur dat de visie op het pad van de mensheid verkent tegen de achtergrond van het hele universum. De origine van de serie is een combinatie van wetenschap en fictie en het is een diepgaand onderzoek naar de meest kritische, en urgente kwesties van vandaag de dag.

De Hugo Award winnende serie komt nu met een 5e seizoen. De serie is gebaseerd op de enorm populaire sciencefiction romans van James S.A. Corey, ontwikkeld en gescript door de voor de Academy Award genomineerde schrijvers Mark Fergus en Hawk Ostby. De uitvoerende producenten zijn Naren Shankar, Andrew Kosove, Broderick Johnson, Laura Lancaster, Sharon Hall, Sean Daniel, Jason Brown, Daniel Abraham, Ty Franck en Dan Nowak. Shankar dient ook als showrunner voor alle seizoenen. 'The Expanse' wordt geproduceerd door Alcon Television Group.

Het langverwachte vijfde seizoen van 'The Expanse' begint op 16 december 2020 met drie afleveringen. Wekelijks komt er een nieuwe aflevering beschikbaar, tot en met 3 februari 2021.