Amazon Prime Video lanceert samenzweringsthriller 'HUNTERS' op 21 februari

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2019

Amazon Prime Video heeft aangekondigd dat de langverwachte samenzweringsthriller 'Hunters', door David Weil, op vrijdag 21 februari 2020 in première gaat.

In de hoofdrol speelt de legendarische Academy Award winnaar Al Pacino en de serie is uitvoerend geproduceerd door Jordan Peele. Naast de lanceringsdatum zijn ook de officiële trailer en een aantal beelden vandaag vrijgegeven.

'Hunters' volgt een groep nazi-jagers die in 1977 in New York City wonen. De Hunters, zoals ze bekend staan, hebben ontdekt dat honderden hooggeplaatste nazi-functionarissen onder hen wonen en samenzweren om een vierde rijk in de VS te creëren. Het eclectische team van Hunters onderneemt een bloederige zoektocht om de nazi’s de nieuwe genocidale plannen te dwarsbomen en gerechtigheid te krijgen. In de serie spelen de volgende sterren: Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker en Lena Olin.

'Hunters', geproduceerd door Amazon Studios, Peele’s Monkeypaw Productions en Sonar Entertainment, is gecreëerd door Weil. Weil treedt op als uitvoerend producent en co-showrunner naast Nikki Toscano. Alfonso Gomex-Rejon regisseerde de pilot en is ook een uitvoerend producent.

Uitvoerend producenten zijn Win Rosenfeld van Monkeypaw Productions; Nelson McCormick en Tom Lesinski van Sonar Entertainment.