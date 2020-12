Amazon Prime Video lanceert Nederlandse comedyserie 'TRECX'

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

'TRECX' is een nieuwe, moderne, satirische comedy sketch-serie die begin 2021 exclusief wordt gelanceerd in Nederland op Prime Video.

Met in de hoofdrol één van de co-makers van Jiskefet, Michiel Romeyn, geregisseerd en geproduceerd door Gouden Kalf winnaar Max Porcelijn en hoofdrollen voor Jim Deddes, Arjan Ederveen, Olivia Lonsdale, Herman Koch en vele anderen.

Amazon Prime Video kondigde vandaag de nieuwe Nederlandse comedyserie 'TRECX' aan, die begin 2021 exclusief zonder extra kosten beschikbaar zal zijn voor klanten met een Prime lidmaatschap. Het zesdelige comedy sketchprogramma markeert de terugkeer van de Nederlandse acteur en komiek Michiel Romeyn ('Jiskefet', 'Love Is All') als hoofdrolspeler en co-maker, na zijn rol in de iconische serie 'Jiskefet'. 'TRECX' wordt geregisseerd door Gouden Kalf-winnaar en scenarist Max Porcelijn ('Plan C', 'The Glorious Works of G.F. Zwaen'), die alle afleveringen van deze serie voor zijn rekening neemt. 'TRECX' zal begin volgend jaar exclusief beschikbaar zijn op Prime Video in Nederland, België en Luxemburg.

'TRECX' is een absurdistische satirische comedyserie met een frisse, moderne blik. Het geheel is een mengeling van kleinere groepsscènes en spannende, filmische sketches – soms gebracht als terugkerende miniseries met sitcom-elementen. Met een gerenommeerde cast, waaronder Michiel Romeyn, Jim Deddes, Arjan Ederveen, Olivia Lonsdale, Herman Koch, Bo Maerten, Ruben van der Meer, Yannick Jozefzoon, Anniek Pheifer, Peter van de Witte, Hannah van Lunteren, Huub Smit, René van ‘t Hof, Valentijn Benard, Ria Valk, Gillis Biesheuvel, Glenn Durfort, Chiron Holwijn, Dim Balsem, René Groothof, Wendell Jaspers, Ton Kas, Nadja Hüpscher, Sigrid ten Napel en Sanne Samina Hanssen.

''TRECX' is een wonderlijke comedyserie tussen nu voor nu en vroeger, kortom iets wat voor ons blijft', aldus Michiel Romeyn. 'Mede dankzij het vertrouwen en de creatieve vrijbrief van Amazon Prime Video hebben we alsnog een meesterlijke serie kunnen maken dit jaar, het was een feest om te mogen werken met de vele talenten en de geweldige crew.'

'Het is geweldig dat we Nederlandse klanten van Prime Video zo’n gloednieuwe en exclusieve Nederlandse comedyserie als 'TRECX' kunnen aanbieden, bovenop onze enorme selectie populaire films en televisieshows, die zonder extra kosten beschikbaar zijn bij een Prime lidmaatschap', aldus Chris Bird, Head of Content Europe, Amazon Prime Video. 'Wij blijven waarde toevoegen aan het Prime lidmaatschap van onze Nederlandse Amazon Prime leden en brengen onze klanten nieuwe Nederlandse titels, prijswinnende Amazon Original series en exclusieve televisieseries en de nieuwste film releases, allemaal beschikbaar op Prime Video.'

'TRECX' is geproduceerd door het Nederlandse productiehuis NewBe in samenwerking met Michiel Romeyn, een van de co-makers van 'Jiskefet'. De serie zal begin 2021 exclusief beschikbaar zijn op Prime Video in Nederland, België en Luxemburg.