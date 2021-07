Amazon Prime Video kondigt 'All or Nothing: Arsenal' aan!

Het volgende deel in de veelgeprezen documentaireserie Amazon Original, 'All or Nothing: Arsenal', volgt de legendarische Premier League-club tot en met het seizoen 2021/22.

Amazon Prime Video kondigt vandaag aan vandaag de volgende serie van 'All or Nothing' aan, van een van de meest succesvolle voetbalclubs van de Premier League, Arsenal. Het volgende deel in de populaire Amazon Original documentaireserie zal volgend jaar exclusief op Amazon Prime Video worden gelanceerd in meer dan 240 landen wereldwijd.

'All or Nothing: Arsenal' neemt de kijkers mee achter de schermen van een cruciaal seizoen bij een van 's werelds grootste voetbalclubs, als Arsenal zich richt op het behalen van succes in eigen land en de terugkeer naar de Europese topcompetitie. Naast het vastleggen van de hoogte- en dieptepunten van het leven in het Emirates Stadium en het Arsenal Training Centre, zullen de camera's van 'All or Nothing', Arsenal's ploeg ook volgen buiten het veld om de dagelijkse uitdagingen te onderzoeken waarmee topatleten te maken krijgen tijdens een veeleisende kalender van competitie onder hoge druk.

'We kijken ernaar uit om onze fans over de hele wereld een uniek inzicht te geven in hoe we dagelijks werken. We hebben één van de grootste wereldwijde communities en een consistente vraag die we horen van fans is een wens om meer te zien over wat er achter gesloten deuren gebeurt bij de club', zegt Mark Gonnella, Arsenal's Media en Communicatie Directeur. ''All or Nothing' zal onze fans en sportliefhebbers een kans geven om meer te weten te komen over wat Arsenal zo'n speciale club maakt, onze overwinningen en onze ambities voor toekomstig succes.'

'Arsenal is een historische club die een fascinerende periode doormaakt, en we kunnen niet wachten om kijkers achter de schermen mee te nemen op de reis van dit cruciale seizoen', zegt Dan Grabiner, Head of UK Originals, Amazon Studios. ''All or Nothing' gaat over intieme toegang tot de passie en toewijding achter topsport, en in Arsenal hebben we het perfecte onderwerp voor het volgende hoofdstuk. We kijken ernaar uit om Prime-leden over de hele wereld weer een Premier League-seizoen te laten beleven met een nieuwe club, door middel van 'All or Nothing''s kenmerkende kwalitatieve storytelling en toegang.'

'We zijn verheugd dat we de kans krijgen om achter de schermen van Arsenal inkijk te geven en om de opwinding en het drama van een uniek seizoen bij de club vast te leggen', zegt Clare Cameron, Executive Producer, 72 Films. 'De mogelijkheid om van dichtbij een team van getalenteerde jonge spelers te zien, zowel op als naast het veld, de terugkeer van de fans naar het voetbal te zien en te begrijpen wat Arsenal zo'n iconische club maakt, zal zorgen voor een meeslepende 'All or Nothing'-serie.'

'All or Nothing: Arsenal' wordt geproduceerd door 72 Films en is in handen van Mark Raphael, Clare Cameron en drievoudig BAFTA-winnaar John Douglas. De serie zal in 2022 exclusief op Prime Video te zien zijn.

De serie volgt op het wereldwijde succes van 'All or Nothing: Tottenham Hotspur' en 'All or Nothing: Manchester City', en voegt zich bij Prime Video's groeiende line-up van sportcontent, waaronder documentaires als 'Take Us Home: Leeds United', 'Inside Borussia Dortmund', 'When Eagles Dare', 'Six Dreams', 'Steven Gerrard's Make Us Dream', 'Raphaël Varane', 'Destin de kampioen' en 'The Legend of Sergio Ramos'.

'All or Nothing: Arsenal' lanceert exclusief op Amazon Prime Video wereldwijd in 2022.