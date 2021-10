Amazon Original Comedy Special 'Yearly Departed' terug om afscheid te nemen van 2021

Een tweede deel van de komediespecial 'Yearly Departed' gaat in december in première op Prime Video, gehost door Emmy Award-genomineerde Yvonne Orji ('Insecure'). Met een volledig vrouwelijke line-up die later zullen worden aangekondigd, zullen enkele van 's werelds grappigste vrouwen afscheid nemen van alles wat we in 2021 achterlaten, waaronder Hot Vaxx Summer, Hermit Life, Ignoring the Climate Crisis, en Zoom.

'Yearly Departed' wordt deze winter wereldwijd exclusief gelanceerd op Prime Video. De première datum zal binnenkort worden aangekondigd.

'In mijn carrière heb ik het geluk gehad om te werken aan een show die is gemaakt by blacks, and for black characters. Nu mag ik een special presenteren die is geschreven door allemaal vrouwen, met een line-up van ongelooflijk grappige vrouwelijke komieken, geregisseerd door een getalenteerde vrouwelijke regisseur en geproduceerd door een groep geweldige vrouwelijke producenten. Ik denk dat de bliksem twee keer kan inslaan!', zei Yvonne Orji.

'Ik, en Team Scrap Paper Pictures, kunnen niet blijer zijn om weer deel uit te maken van dit team van powerhouse producers, schrijvers en onze getalenteerde regisseur Linda Mendoza om een nieuwe Yearly Departed in de wereld te brengen. Ik kan geen betere groep vrouwen bedenken om adieu en f*#& you te zeggen tegen 2021', zei uitvoerend producent Rachel Brosnahan.

'Met weer een chaotisch jaar van ups en downs bijna achter de rug, zijn we klaar om afscheid te nemen van 2021-en wie kan het jaar beter afsluiten dan de grappigste vrouwen in de business', zei Vernon Sanders, Head of Television voor Amazon Studios. 'Yvonne, Rachel en het hele team zullen Prime Video-kijkers helpen 2021 af te sluiten met wat broodnodige gelach.'

'Yearly Departed' is van Amazon Studios, Done + Dusted en Scrap Paper Pictures. 'Yearly Departed' is uitvoerend geproduceerd door Rachel Brosnahan, Paige Simpson, David Jammy, Katy Mullan, Samantha Ressler, Nathalie Love, en Bess Kalb, waarbij Kalb ook als hoofdschrijfster fungeert. Emmy Award-winnares Linda Mendoza ('Tiffany Haddish Presents: They Ready') keert terug als regisseur voor de special van dit jaar.

Over Yvonne Orji

Yvonne Orji is een Nigeriaans-Amerikaanse Emmy-genomineerde actrice, komiek en schrijfster die haar veelzijdigheid en passie blijft tonen bij elk project dat ze aanneemt. Op televisie speelt ze de hoofdrol in HBO's veelgeprezen comedyserie Insecure. Yvonne is een gerenommeerde standup comedian en verzorgde eerder het voorprogramma van Chris Rock tijdens zijn Total Blackout Tour en was de headliner van haar eerste comedy tour, Lagos To Laurel. Vervolgens debuteerde ze haar eerste HBO standup special van een uur, 'Momma, I Made It'.