Alles wat je wil weten over virussen en pandemieën op National Geographic

Alles wat je wil weten over virussen en pandemieŽn op National Geographic

National Geographic biedt kijkers deze maand een breder perspectief op de COVID-19-uitbraak aan de hand van drie verschillende documentaires.

Nu de hele wereld in de greep is van de huidige COVID-19-pandemie en er druk gespeculeerd wordt over wat hierop gaat volgen, plaatst National Geographic in de maand november deze virusuitbraak in een breder perspectief. Aan de hand van drie verschillende documentaires wordt dit actuele onderwerp verder uitgediept en van verschillende kanten belicht.

'Going Viral' trekt aan de hand van wetenschappelijke en historische feiten de paralellen met het Ebolavirus. Een blik op het verleden, heden en de toekomst van pandemieën geeft de documentaire 'Breakthrough: Virus Fighters'. En in 'Virus Hunters' zien we hoe onderzoekers aan de frontlinie zich haasten om een ramp te voorkomen. Gezien dodelijke nieuwe virussen de laatste jaren steeds vaker voorkomen, is het cruciaal om een volgende besmetting te voorkomen voordat het te laat is.

'Going Viral: From Ebola to COVID-19'

'Going Viral' brengt de ongelooflijke verhalen van de helden in de frontlinie van de strijd tegen Ebola. Onder de juiste omstandigheden verspreidt het dodelijke virus zich als een lopend vuurtje en trekt het zich vervolgens terug naar het onbekende. In 2014 kwamen meer dan 11.000 mensen om het leven bij de ergste Ebola-epidemie in de geschiedenis. In 2019 is het weer terug- maar zijn we hierop voorbereid?

15 november om 21.30 uur op National Geographic.

'Breakthrough: Virus Fighters'

Wetenschappers, virusjagers, medische rechercheurs en publieke figuren bestrijden virussen met grote snelheid. Hoewel het gemakkelijk is om te denken dat de angst en onrust van het Coronavirus uniek is voor onze tijd, laat een terugblik op de geschiedenis zien dat onze kleinste vijand altijd onze grootste bedreiging is geweest. Laten we dit in perspectief plaatsen met een blik op het verleden, het heden en de toekomst van pandemieën.

22 november om 21.30 uur op National Geographic.

'Virus Hunters'

Epidemioloog Chris Goldenwerkt samen met James Longman, een Britse ABC-nieuwscorrespondent (die momenteel natte markten onderzoekt) om een verband te vinden met wat er nu gebeurt en wat virusjagers nog proberen te voorkomen.Covid was een wake-up call. Over de hele wereld haasten onderzoekers aan de frontlinie zich om een ramp te voorkomen voordat het te laat is. Hun inspanningen vertegenwoordigen de meest kritische wetenschappelijke missie van een generatie.

29 november om 21.30 uur op National Geographic.