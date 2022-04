'All The Old Knives' vanaf vrijdag wereldwijd te zien op Prime Video

Wanneer de CIA ontdekt dat één van haar agenten informatie heeft gelekt die aan meer dan 100 mensen het leven heeft gekost, krijgt oud-agent Henry Pelham (Chris Pine) de opdracht om de mol uit te roeien onder zijn voormalige collega's op het bureau in Wenen.

Zijn onderzoek brengt hem van Oostenrijk naar Engeland naar Californië, waar hij wordt herenigd met zijn voormalige collega en ex-minnares Celia Harrison (Thandiwe Newton). Het duo wordt gedwongen de grenzen tussen beroep en passie te vervagen in dit meeslepende verhaal over wereldwijde spionage, morele ambiguïteit en dodelijk verraad. De film is geregisseerd door de bejubelde Deense regisseur Janus Metz en geschreven door Olen Steinhauer.

Geregisseerd door Janus Metz

Scenario door Olen Steinhauer

Gebaseerd op het boek van Olen Steinhauer

Met in de hoofdrollen Chris Pine, Thandiwe Newton, Laurence Fishburne, en Jonathan Pryce

'All The Old Knives', vanaf 8 april wereldwijd op Prime Video.