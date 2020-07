'Abandoned Engineering' vanaf dinsdag op Discovery

Merkwaardige gebouwen, vervallen forten of verlaten spooksteden waar ooit honderden mensen leefden. De aarde staat nog vol met mysterieuze bouwwerken waarvan niet direct duidelijk is waar ze ooit voor dienden en waarom ze er nu nog zo bij staan.

Leeg en verlaten en soms overwoekerd door oerwoud. Het prachtige programma Abandoned Engineering duikt opnieuw in de opmerkelijke geschiedenis van deze afgedankte constructies.

Zoals de betonnen ruïnes midden in de Mojavewoestijn. Woonden er ooit mensen op deze snikhete plek? En waarom zijn ze vertrokken? Ook vertelt deze eerste aflevering het verhaal van het grote gebouw vlakbij het allereerste concentratiekamp in Duitsland. En van de merkwaardige bunkers die schuin en half in het water staan voor de kust van Letland.

Wat is hun geschiedenis?

'Abandoned Engineering', vanaf dinsdag 14 juli om 20.30 uur op Discovery.