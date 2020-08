'90 Day Fiancé: Happily Ever After' nieuw op TLC

Hoe gaat het met de deelnemers van '90 Day Fiancé' nu ze elkaar een tijdje kennen of zelfs getrouwd zijn? Negentig dagen is een korte tijd om iemand te leren kennen, en als diegene dan ook nog uit een heel ander land komt, maakt dit het vaak nog lastiger.

Dat ondervonden ook Colt en zijn Braziliaanse vriendin Larissa. Ze trouwden al snel, maar kregen onenigheid en besloten alweer te scheiden binnen een jaar. Inmiddels heeft Colt een nieuwe vriendin met wie hij af en toe een date heeft en wederom een Braziliaanse. Het is de reden dat hij nog niks tegen zijn moeder heeft gezegd, met wie hij erg close is, wat weer tot ergernis leidt bij deze Jess. Zit er in deze relatie wel een langere toekomst?

Andrei en Elizabeth zijn wel al drie jaar gelukkig getrouwd en hebben inmiddels een dochtertje: Eleanor. Omdat Andrei geen werk kan vinden, is hij thuis de huisman, terwijl Elizabeth werkt. Het zorgt voor de nodige financiële zorgen, en als dan blijkt dat Andrei in het geheim plannen maakt voor een extra bruiloft in zijn geboorteland Moldavië, leidt dat tot nog meer spanningen. Spanningen zijn er ook bij Angela en haar Nigeriaanse verloofde Michael. Omdat Michael nog steeds geen K1-visum heeft, stelt hij voor om dan maar in Nigeria te trouwen. Angela denkt erover na, maar haar dochter Skyla is er fel op tegen. Waarom niet gewoon even wachten en elkaar beter leren kennen? Michael heeft haar immers al vaker voor de gek gehouden.

Ook volgen we in dit verrassende seizoen van '90 Day Fiancé: Happily Ever After' hoe het gaat met Kalani en Asuelu en met de tumultueuze relatie tussen Paul en Karine.

'90 Day Fiancé: Happily Ever After', vanaf dinsdag 18 augustus om 21.30 uur op TLC.