Zomerschool.Vlaanderen: in augustus educatief aanbod bij de VRT

Foto: © VRT 2020

Vanaf maandag 10 augustus kunnen alle leerlingen van het lager onderwijs korte, leuke lessen volgen via Zomerschool.Vlaanderen - een initiatief van de mensen achter Universiteit van Vlaanderen, Johnny Quidé en Roel Bellinga.

De lessen worden gegeven door vier enthousiaste leerkrachten, die worden bijgestaan door onderwijsexperts, en ook een heel aantal bekende gezichten duiken op in de video's. De programma's van Zomerschool.Vlaanderen komen vanaf 10 augustus via de VRT drie weken lang tot in elke huiskamer, via televisie-uitzendingen op Eén en online via Ketnet. Zomerschool.Vlaanderen biedt per graad een educatief aanbod aan over verschillende onderwerpen zoals taal, wiskunde en wetenschappen.

Het project Zomerschool.Vlaanderen wordt ondersteund door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle, en de VRT. Met deze digitale zomerschool willen de initiatiefnemers, de openbare omroep en de kabinetten Weyts en Dalle extra ondersteunend educatief aanbod brengen naar een leeftijdsgroep die door de coronacrisis op onderwijsvlak erg getroffen is. Deze digitale zomerschool zal hierbij niet pogen de gemiste lessen te vervangen, maar zet er vooral op in om leerlingen op een leuke manier zo goed mogelijk voor te bereiden op het volgende schooljaar.

De lessen van Zomerschool.Vlaanderen worden ook permanent en gratis toegankelijk gesteld voor kinderen, ouders en scholen. Al het materiaal wordt ook ter beschikking gesteld via populaire sociale media en op platformen voor leerkrachten zoals KlasCement en Het Archief voor Onderwijs, zodat het later gebruikt kan worden in de klas.

Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs: 'We kunnen de gemiste lessen niet vervangen, maar met deze digitale zomerschool schotelen we een ondersteunend educatief aanbod voor. Zo kunnen kinderen zich op een leuke manier voorbereiden op volgend schooljaar.'

Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media: 'De VRT neemt opnieuw haar maatschappelijke rol ten volle op. Door haar ondersteuning aan dit sterke project zorgt ze ervoor dat kinderen een stukje van de achterstand op school kunnen inhalen. We kunnen het belang hiervan niet onderschatten. Ook tijdens de lockdown-periode heeft de VRT wendbaarheid getoond met extra aanbod zowel online als op televisie.'

Johnny Quidé, initiatiefnemer van Zomerschool.Vlaanderen: 'Wij vonden het haast schuldig verzuim moesten we onze kennis opgebouwd met de Universiteit van Vlaanderen niet ten dienste stellen van de vele gepassioneerde leerkrachten die we tijdens de lockdown in de weer zagen voor hun leerlingen. Minister Weyts en de VRT waren meteen even enthousiast.'

Samenwerking met leerkrachten en experten

Leerkrachten krijgen een centrale rol in Zomerschool.Vlaanderen. Het zijn immers leerkrachten die ervoor hebben gezorgd dat de voorbije maanden - met weinig of aangepaste lessen als gevolg van de coronamaatregelen - geen verloren leermaanden waren. Bovendien zijn zij de grootste onderwijsexperts. Speciaal voor de digitale zomerschool schoven leerkrachten Dieter Janssens (1ste graad), Dorien Nagels (2e graad), Siham Taibi (2e & 3e graad) en Julie Houtman (3e graad) al hun vakantieplannen opzij: zij zullen de kinderen op een frisse manier doorheen de lessen gidsen.

Deze vier leerkrachten geven les vanuit een studio, waarbij de lessen ook worden geanimeerd. Dieter, Dorien, Siham en Julie zullen de kijkers op een korte, heldere maar entertainende manier iets bijbrengen. Dit kan een les over taal, wiskunde, of wereldoriëntatie zijn. De jonge kijkers worden geprikkeld om mee te denken, maar krijgen vooral zelf de middelen in handen om complexe en minder complexe onderwerpen te kunnen aanpakken. Zomerschool.Vlaanderen wil zo een educatieve hub worden waarin leerlingen snel een educatief onderbouwde uitleg kunnen vinden over een brede waaier aan onderwerpen.

De leerkrachten staan er uiteraard niet alleen voor. Zij worden ondersteund door een team van deskundigen met elk hun eigen expertise:

- Liese Missinne: Lector pedagogische wetenschappen Arteveldehogeschool

- Kristel Vanhoyweghen: Onderwijsonderzoeker Expertisecentrum voor Effectief Leren (Thomas More)

- Pedro De Bruyckere: Onderzoeker aan de Universiteit van Leiden

- Stefan De Clerck: Thomas More Hogeschool onderzoeker en oud-onderwijzer

- Astrid Geudens: Onderzoeker Taal- en Leesdidactiek Thomas More Hogeschool

- Nele Mertens: Leerkracht en Programma manager curriculum Future Nl

- Tim Surma: Research Manager Expertisecentrum Effectief Leren (Thomas More)

- Riet Jeurissen: Expert Nederlandse taaldidactiek en taalbeleid

Ook bekende gezichten in Zomerschool.Vlaanderen

Naast de vier leerkrachten duiken er in de video's van de digitale zomerschool ook een heel aantal bekende gezichten op. Zij zorgen voor korte inleidingen bij de lessen en doen op een speelse manier enkele activiteiten die met de lessen te maken hebben. Onder andere TikToksters Stien Edlund en Steffi Mercie, Céline Dept en Michiel Callebaut, #LikeMe-gezichten Joey Kwan, Camille Dhont, Francisco Schuster, Danny Dorland en Sali Haidara, actrice Ianthe Tavernier, Elindo Avastia, De Hoppers-acteur Jean Romy Manzila, Armin Mola (uit 'Hoodie'), Maureen Vanherberghen, Dempsey Hendrickx, en Giovanni Kemper zijn te zien in Zomerschool.Vlaanderen.

Waar zijn de lessen van Zomerschool.Vlaanderen te bekijken?

Vanaf maandag 10 augustus van 11.00 tot 12.00 uur zijn de lessen drie weken lang, vier dagen per week, te bekijken op Eén (telkens op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag);

De lessen zijn permanent te vinden op vrtnu.be, ketnet.be en in de Ketnet-app;

Op de website www.zomerschool.vlaanderen;

Op het YouTube-kanaal van de digitale zomerschool;

Al het materiaal wordt ook ter beschikking gesteld op platformen voor leerkrachten zoals KlasCement en Het Archief voor Onderwijs;

Extra content wordt gedeeld via de Instagram- en TikTok-kanalen van Zomerschool Vlaanderen.

Initiatief van de mensen achter Universiteit van Vlaanderen

Zomerschool.Vlaanderen is een initiatief van de mensen achter Universiteit van Vlaanderen. Zij richtten in 2017 Universiteit van Vlaanderen vzw op met als doel: de kennis van topprofessoren gratis en laagdrempelig beschikbaar maken voor een zo breed mogelijke groep, om het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en innovatie te versterken. Universiteit van Vlaanderen werkt samen met de vijf Vlaamse universiteiten, VRT, Roularta en de Jonge Academie. Al drie jaar beantwoorden professoren een prikkelende vraag in een kwartier, waarna de videocolleges en podcasts via een brede mix aan kanalen verspreid worden. Mediapartners voorzien ook verdiepende interviews, artikels en andere vormen van content.