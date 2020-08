Zo zie je het vervolg van 'Sara' en 'Sturm Der Liebe'

Vanaf maandag 31 augustus zitten de VTM-zenders in een nieuw kleedje. En dat betekent ook dat heel wat programma's een nieuwe plaats krijgen. Maar de fans van 'Sara' en 'Sturm Der Liebe' moeten niet ongerust zijn. Hun favoriete serie krijgt ook vanaf maandag een vervolg.





Jarenlang maakte de Duitse soap het mooie weer op Vitaya. Het was één van de vaste waarden van de zenders. Vlaanderen smulde van het drama in de populaire soap. En dat zal ook de volgende maanden niet anders zijn. 'Sturm Der Liebe' verhuist naar VTM. Afspraak, iedere werkdag om 16.40 uur voor een nieuwe aflevering.



En dat is meteen ook de start van de nieuwe vooravond van VTM. Want ook de populaire telenovelle 'Sara' houdt een plaats in het schema van VTM. Als vervanger van het door corona-getroffen 'Familie' werd Sara opnieuw omarmd in de Vlaamse huiskamer. De afgelopen maandag keken dagelijks meer dan een half miljoen Vlamingen naar het sprookje over Sara Deroose. Hoe loopt het verder? Dan zie je iedere werkdag voor het 'VTM NIEUWS', klokslag 18.20 uur op VTM.

