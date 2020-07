Zo klinkt Qmusic dit najaar! Nieuwe shows én afscheid van een Q-icoon!

Vanaf het najaar staat Vlaanderen elke weekdag op met een vertrouwd Qmusic-duo: Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. De avondspits wordt ingevuld door het gloednieuwe radioduo Sam De Bruyn en Vincent Fierens. Wim Oosterlinck ziet een droom in vervulling gaan en zal de ochtendshow op de digitale radiozender Willy presenteren.

An Caers, directeur radio: 'Wim gaat na 14 jaar Qmusic zijn radiodroom achterna. We zijn blij dat hij zijn passie kan verderzetten op Willy en willen hem bedanken voor alle jaren bij Qmusic, waarin hij zowel voor als achter de schermen een drijvende kracht was. Door deze belangrijke stap hebben we met onze dj’s bekeken wat de luisteraar wil en hoe we onze talenten in hun kracht kunnen zetten. Radio-icoon Sam en jong, creatief talent Vincent kunnen hun ei kwijt in de avondspits, waarbij ze de werkdag op een entertainende manier afsluiten. Maarten en Dorothee vormden al een sterk radioduo en geven vanaf nu hun enthousiasme ‘s ochtends door aan de luisteraars. Inge De Vogelaere is niet meer in de ochtend te horen, maar ze is een talent dat binnen Qmusic zeker een nieuwe plek in het programmaschema zal krijgen waarin ze kan blijven groeien als radiomaker.'



Maarten Vancoillie & Dorothee Dauwe te horen in de ochtend

Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe mogen hun wekker wat vroeger zetten, want vanaf het najaar vormen zij van 06.00 tot 09.00 het ochtendduo van Qmusic. Maarten en Dorothee presenteerden de voorbije vier jaar samen de avondspits tussen 16.00 en 19.00. 'Samen radio maken is het mooiste wat er is. De voorbije jaren hebben we de energie van alle luisteraars met plezier bijgetankt na een lange werkdag. Nu gaan we hen de energie geven die ze nodig hebben aan het begin van hun werkdag of terwijl ze de ochtendrush trotseren. We hebben er allebei enorm veel goesting in', aldus Maarten en Dorothee.



Sam De Bruyn & Vincent Fierens vinden elkaar in de avondspits

In de avondspits zal er een gloednieuw duo te horen zijn: Sam De Bruyn en Vincent Fierens. Beide radiomakers zullen van 16.00 tot 19.00 terugblikken op het nieuws van de dag, geheel op hun eigen manier. 'Een jong veulen en een ervaren knol hebben elkaar gevonden op de radio", lachen Sam en Vincent. “Al verschillen we soms eens van mening, dat we samen heerlijk gestoorde radio zullen maken, daar zijn we het al een tijdje over eens. We kijken er dan ook ontzettend naar uit om samen met onze luisteraars elke werkdag af te kunnen sluiten met een lach.'



Wim Oosterlinck presenteert de ochtend bij radiozender Willy

Wim Oosterlinck neemt na 14 jaar afscheid van Qmusic en zal vanaf het najaar elke weekdag de ochtendshow voor zijn rekening nemen op de digitale radiozender Willy. 'Ik ben blij en trots dat ik het ochtendprogramma op Willy ga opstarten en presenteren. Dankjewel aan alle luisteraars en collega’s van Qmusic voor 14 jaar plezier. Nu ga ik snoeihard voor een nieuwe uitdaging. Binnenkort ben ik een fiere Willy', vertelt Wim. Daarnaast zal hij ook het radiotalent binnen DPG Media coachen.



De verdere invulling van het nieuwe radioseizoen wordt later gecommuniceerd.

Eind juni nam Wim Oosterlinck al subtiel afscheid van de luisteraars van Qmusic met deze foto op zijn Facebook:

En ook na de dj-set tijdens 'De Foute Party in Quarantaine' hintte Oosterlinck al op een afscheid van Qmusic: 'Tot in den draai':



