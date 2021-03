Zo klinkt 'Nog Zoveel Mooier' van Willy Sommers en dochter Annemie uit 'Liefde Voor Muziek'

Een primeur in 'Liefde Voor Muziek'! Willy Sommers zong voor het eerst met zijn dochter Annemie. Het nummer gaat over hun levensverhaal. Over de band die er 18 jaar niet was en nu zijn de twee onafscheidelijk. Herbekijk de video!

Willy en Annemie brachten maandagavond hun versie van 'All I Want' van Emma Bale. Hun intieme versie 'Nog Zoveel Mooier' ging bij de andere artiesten en vele kijkers recht naar het hart… Hieronder de volledige versie!



