ZO angstaanjagend ziet weerwolf Nora Gharib eruit in nieuwe 'Nachtwacht'-film

Een primeur woensdag in 'De Cooke & Verhulst Show' want Nora Gharib liet zien hoe ze eruit ziet als weerwolf. Geen vreemde hobby van haar of zo, maar het is de rol speelt in de nieuwste 'Nachtwacht'film, 'De Dag van de Bloedmaan'.