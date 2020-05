Zes bekende Vlamingen gaan de uitdaging van hun leven aan in 'Over de Oceaan'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2019

Zes onervaren zeilers nemen deel aan een ongelooflijk avontuur. Ze leggen maar liefst 5.000 kilometer af om zo de Atlantische Oceaan over te varen. Zullen zij erin slagen de oceaan te trotseren en aan te komen op hun bestemming?

Jani Kazaltzis, Imke Courtois, Dominique Persoone, Otto-Jan Ham, Charlotte Vandermeersch en Evi Hanssen stappen samen aan boord van een zeiljacht om de indrukwekkende Atlantische Oceaan over te zeilen, onder het toeziend oog van de ervaren kapitein Piet Smet. Het is een extreem uitdagend avontuur omdat ze geen zeilervaring hebben en gedurende drie weken zullen afgesloten zijn van alle contact met de buitenwereld. Ze leggen hun lot volledig in de handen van de natuur en de oceaan.

De tocht van meer dan 5000 kilometer gaat van Lanzarote naar Guadeloupe. Onderweg zullen ze geen ondersteuning van buitenaf krijgen, vaart er geen assistentieschip mee, zullen ze buiten bereik van reddingshelicopters zeilen en zal er in de wijde omgeving geen land noch mens te bespeuren zijn. Ze varen dag en nacht door, zonder stoppen.

'Over De Oceaan' toont uit welk hout ze gesneden moeten zijn om de indrukwekkende Atlantische Oceaan over te steken, maar geeft ook een inkijk in de persoonlijke odyssee die elk bemanningslid zal ervaren in deze volledige afzondering.

'Over de Oceaan' is een productie van Woestijnvis. Alle 8 afleveringen zullen volledig te zien zijn op Play & Play More van Telenet vanaf 6 juli en dit najaar op VIER.