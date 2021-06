'Ze Zeggen Dat' keert terug: Dina Tersago zoekt mensen die uit de kleren gaan!

Dit najaar keren Dina Tersago en Andy Peelman terug met een gloednieuw seizoen van 'Ze Zeggen Dat' bij VTM. Daarin proberen ze te achterhalen wat je nu wel en vooral níet moet geloven van uitspraken die mensen doen.

Zo wordt er al eens gezegd dat mensen steeds preutser worden. Maar is dat zo? Dina zoekt het uit en roept zoveel mogelijk mensen op om uit de kleren te gaan: 'Ik heb jou nodig want ze zeggen dat we steeds preutser worden. Ik kan dat maar op één manier onderzoeken en dat is door een mooie artistieke naaktfoto te maken met zoveel mogelijk mensen op. Zo gaan we samen ontdekken hoe preuts we zijn, of niet', vertelt Dina in de oproepspot. Zin om mee op de foto te gaan? Schrijf je dan nu in via vtm.be.