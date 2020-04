Ya Bae Debsy uit 'Influencers' lanceert eerste single 'Pony' (VIDEO)

Foto: © VIER 2020

Iedereen kan influencer worden, althans online. Op tv is de belangstelling eerder beperkt voor het nieuwe 'Influencers'van VIER. Dat houdt Debsy echter niet tegen om haar eerste single uit te brengen. Bekijk nu de officiële videoclip!

Deborah, of beter Ya Bae Debsy, een nogal rozig meisje dat ieder zondagavond opduikt in 'Influencers', lanceert nu ook haar zangcarrière. Met haar eerste single 'Pony' is ze klaar om de hitlijsten te veroveren. En bij een eerste single hoort ook een 'official' videoclip, opgenomen aan haar zwembad in Brasschaat.





'Influencers', iedere zondag meteen na 'De Mol' op VIER én ook integraal op Telenet Play.



