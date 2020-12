Wordt Maggie De Block de beste Kerstbakker van Vlaanderen?

Woensdag gaan vijf Bekende Vlamingen de strijd aan om de beste 'Kerstbakker 2020' van Vlaanderen te worden. Wie doet mee? En wie gaat met de prijzen lopen? Ontdek hier de kandidaten.

In de kerstspecial van 'Bake Off Vlaanderen' strijden deze vijf bekende Vlamingen om de felbegeerde titel van 'Beste Kerstbakker van 2020'.

Maggie De Block

'Voor het goede doel moet je eens iets onbekends durven doen'

Elodie Ouadraogo

'Er valt een les uit mijn deelname te trekken: bakkerij Timmermans uit Linden mag op zijn beide oren slapen.'

Erik Van Looy

'Bakken is stress, voor mij is dat stress omdat ik nog nooit van mijn leven in de buurt van een gasoven of vuur ben geweest, echt nog nooit!'

Ella Leyers

'Ik dacht: kom, het is 2020, er kan nog wel een rampje bij'

Jani Kazaltzis

'Ik vind het zalig om iets in de oven te steken en het deeg te zien rijzen tot het eindresultaat. Ik vind dat zo rustgevend en bevredigend. Ik kan er echt van genieten. Nog meer dan het opeten ervan.'

Dit jaar staat de bakwedstrijd in teken van het Rode Kruis. Doe ook een gift of word bloeddonor via www.rodekruis.be.

