Wint Niels Destadsbader zijn vierde Zomerhit op rij? Stemmen kan vanaf nu!

Foto: Radio 2 - © VRT 2018

De stemming voor 'Radio 2 Zomerhit 2020' is gestart. Radio 2-presentator David Van Ooteghem maakte bekend welke tien artiesten kans maken op de felgebeerde 'Radio 2 Zomerhit'.

Onder andere Niels Destadsbader, de grote winnaar van 'Radio 2 Zomerhit' 2017, 2018 én 2019, is opnieuw genomineerd. Kan hij zijn vierde overwinning op rij in de wacht slepen, of stoot iemand hem van de troon? Stemmen voor de 'Radio 2 Zomerhit' kan vanaf nu via radio2.be en de Radio 2-app.

'Radio 2 Zomerhit' mocht de afgelopen jaren duizenden mensen verwelkomen in Blankenberge om te genieten van de zomerse muziekshow. Door de coronacrisis wordt deze editie van Zomerhit geen massabijeenkomst, maar Radio 2 zal er een onvergetelijk feest van maken en volop inzetten op interactie met het publiek. Zo wordt er voor het eerst gewerkt met een digitaal livepubliek en kunnen de Radio 2-luisteraars de hele dag het reilen en zeilen achter de schermen volgen op Radio 2.

'Radio 2 Zomerhit 2020'

Het aftellen naar 'Radio 2 Zomerhit 2020' op zondag 16 augustus is begonnen! Vanaf 3 augustus komt elke dag van 13.00 - 16.00 uur een kandidaat-winnaar zich voorstellen bij David Van Ooteghem om extra stemmen te winnen. Op zaterdag 1 en 8 augustus loopt er bovendien een 'Zomerhit'-special van 8.00 - 10.00 uur: 'Radio 2 Zomerhit, de Strafste Verhalen'. Daarin blikt David Van Ooteghem samen met presentatoren, ex-winnaars, artiesten en medewerkers terug op de strafste en opvallendste verhalen uit 46 jaar 'Zomerhit'.

Op zondag 16 augustus is het zo ver: Bart Peeters en Siska Schoeters presenteren 'Radio 2 Zomerhit 2020' vanuit Blankenberge en maken er samen met de genomineerden een groots, zomers feest van, met veel muziek en interactie met kijkers en luisteraars. Dit jaar zal 'Radio 2 Zomerhit' het helaas zonder publiek op de dijk van Blankenberge moeten stellen, maar daar vonden Eén en Radio 2 een oplossing op. Voor het eerst zal 'Radio 2 Zomerhit' plaatsvinden met een digitaal livepubliek! Het digi-publiek krijgt de kans om live en van bij hen thuis mee te doen aan de spetterende show. Enthousiastelingen die niet stil kunnen zitten bij de muziek van Regi of Lost Frequencies, of fans met mooie verhalen over hun favoriete artiesten, songs of 'Radio 2 Zomerhit' kunnen zich inschrijven via de website van Radio 2 of Eén om deel uit te maken van deze unieke ervaring.

'Radio 2 Zomerhit' wordt tegelijk op Eén en op Radio 2 uitgezonden. Eén zendt de zomerse muziekshow live uit vanaf 20.10 uur. Op Radio 2 wordt het reilen en zeilen achter de schermen al vanaf 13.00 uur gevolgd. David Van Ooteghem en Daan Masset brengen 'Zomerhit' in het kielzog van de tv-ploeg, artiesten, managers en fans, zodat de Radio 2-luisteraars niets van het muziekfeest moeten missen!

Genomineerden 'Radio 2 Zomerhit 2020':

- Mij en m'n gitaar - Gene Thomas

- Summer sun - Hooverphonic

- Het beste aan mij (ben jij) - Metejoor

- Kom wat dichterbij - Regi feat. Jake Reese & OT

- Hold on - Laura Tesoro

- Van vooraf aan - Nina Butera feat. White Bird

- Nooit alleen - Niels Destadsbader

- Little Submarine - The Starlings

- Love to go - Lost Frequencies, Zonderling & Kelvin Jones

- California - Clouseau

'Radio 2 Zomerhit, aftellen naar Zomerhit 2020': vanaf maandag 3 augustus elke weekdag van 13.00 - 16.00 uur op Radio 2.

'Radio 2 Zomerhit, de Strafste Verhalen': op zaterdag 1 en 8 augustus van 8.00 tot 10.00 uur op Radio 2.

'Radio 2 Zomerhit 2020': op zondag 16 augustus om 20.10 uur op Eén, en vanaf 13.00 uur op Radio 2.