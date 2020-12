Winnaars van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' zijn bekend: het duo wint 50.000 euro!

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Lorenzo en Ayse van Bar Nazar uit Mechelen winnen de finale Vanavond streden Jasmina en Deborah en Lorenzo en Ayse in de ultieme finale van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' voor de winst.

Na een moeilijke deliberatie door de voltallige jury werden Lorenzo en Ayse van Bar Nazar uit Mechelen als winnaars van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' uitgeroepen en gaat het koppel naar huis met 50.000 euro.

Sergio Herman, Marcelo Ballardin en de voltallige jury hadden bij de twee duo’s de menu’s geproefd en stonden voor de zware taak om een winnaar te selecteren. Het werd een nek aan nek race tussen Bar Nazar in Mechelen en Pistache in Oostende. Piet Huysentruyt: 'We zitten in een grijze zone en we raken er niet uit. En dan ga ik als chef de cuisine kijken waar er echt gekookt wordt. Als ik heel kritisch mag zijn, heb ik in Oostende een lekker koud buffet gegeten. In Mechelen werd er meer gekookt.' 'Maar zijn ze dan ook de winnaar?', vroeg Sergio zich af. De knoop werd uiteindelijk doorgehakt waarbij de jury ervoor koos om Lorenzo en Ayse als winnaars uit te roepen.

'Niet normaal, echt niet normaal...', stamelt Lorenzo. 'Deborah en Jasmina: bedankt om ons tot het uiterste te drijven want dat hebben we echt wel moeten doen.' Het koppel had op voorhand een deal gemaakt: 'We hadden gezegd dat het we het logo gingen laten tatoeëren als we zouden winnen. Dit moet vereeuwigd worden, niet enkel in ons hoofd maar het moet ook ergens op staan', zegt Lorenzo. 'Dat hebben we inderdaad ooit gezegd... ik neem het in beraad', klinkt het bij Ayse. Het koppel is van plan om op termijn Bar Nazar ook voor het grote publiek te openen.

De tweelingzussen Deborah en Jasmina nemen hun verlies sportief op: 'Het is Lorenzo en Ayse echt gegund. Ik ben blij dat we tegen hen gestreden hebben. Het bleef spannend tot op het einde en het is jammer dat wij het nét niet zijn geworden maar we hebben alles gegeven en kunnen onszelf niets verwijten.'

De finale en alle vorige afleveringen zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.