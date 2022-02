Winnaar 'Joe Lage Landen Ster' mag optreden op podium 'Tien Om Te Zien'

De winnaar van de talentenjacht 'Joe Lage Landen Ster' mag deze zomer optreden op het iconische podium van 'Tien Om Te Zien' in Middelkerke. Dat kondigde avondspitsduo Raf Van Brussel en Rani De Coninck aan bij Joe.

Daarmee mag de winnaar in de voetsporen treden van grote artiesten als Clouseau, Bazart en Get Ready! en zich voorstellen aan heel Vlaanderen in de moeder der muziekprogramma’s bij VTM.

Raf Van Brussel: 'Normaal zou de winnaar optreden op de Nekka-Nacht. Het festival werd een jaartje uitgesteld maar we hebben heel groot nieuws want de winnaar mag deze zomer namelijk optreden op het legendarische podium van 'Tien Om Te Zien'! Los van alle grote artiesten zal dus ook dé Joe Lage Landen Ster in één van de afleveringen zijn of haar talent aan heel Vlaanderen tonen. Hoe cool is dat?!'

De voorbije weken konden artiesten die Nederlandstalig zingen, eigen nummers maken en nog niet te horen zijn op de digitale zender Joe Lage Landen zich inschrijven voor de felbegeerde titel 'Joe Lage Landen Ster' van 2022. Intussen hebben juryleden Isabelle A, Jelle Cleymans en Joe-dj Raf Van Brussel alle inzendingen beluisterd en hun keuze gemaakt. Ook de Joe-luisteraar kiest mee en kan nog tot en met donderdag 24 februari om 17.00 uur zijn stem uitbrengen via Joe.be. Op vrijdag 25 februari maken Raf en Rani bij Joe tussen 16.00 en 19.00 uur bekend welke 5 finalisten zullen strijden voor de titel. Op vrijdag 25 maart weten we wie de eerste Joe Lage Landen Ster wordt.

Joe Lage Landen is één van de vijf digitale zenders van Joe naast Joe Easy, Joe 60’s & 70’s, Joe Top 2000 en Joe 80’s & 90’s. De digitale zenders zijn beschikbaar via Joe.be, de Joe-app, via DAB+ en digitale televisie (Telenet en Proximus).