Win je eigen single-release dankzij de 'NRJ Open Mic Hiphop'

Vers raptalent en frisse hiphopper opgelet: NRJ zoekt je, voor hun derde editie van Open Mic Hiphop! Een podium kunnen we helaas nog niet geven, maar de winnaar mag wel een single uitbrengen bij het platenlabel House of Entertainment, opgenomen in Marmalade Sound Factory, onder begeleiding van producer Fatty K.

Tijdens het hele traject krijg je tips en advies en word je gejureerd door een gloednieuwe vierkoppige jury: Daniël Busser, Miss Angel, Larbii en Fatty K.

Juryvoorzitter Daniël Busser zette op zijn 13e zijn passie voor muziek al om in eigen nummers. Ondertussen heeft hij al op Pukkelpop gestaan en was hij de eerste Belgische hiphop-artiest die werd uitgenodigd op een Tomorrowland-podium (een feestje dat werd uitgesteld naar een komende editie). Met zijn nieuwste 'Klaar Voor de Smoke' horen we weer een iets ruigere kant van hem. Over zijn rol in deze wedstrijd zegt hij: 'Ervaring delen met anderen die in mijn positie van jaren geleden zitten, vind ik één van de grootste privileges als artiest. Ik weet dat er enorm veel talent is in België en dat wil ik graag mee ontdekken.'

Hiphop was altijd al een deel van het leven van Miss Angel. In 2016 ontdekte ze ook haar eigen stem en begon ze nummers te schrijven. Ze is blij deel uit te maken van deze jury en hoopt vooral 'dat er genoeg ladies inschrijven!'

Larbii, zelf in 2019 winnaar van deze Open Mic, ziet het ook helemaal zitten: 'Hiphop zit in België al jaren in de lift en ik verwacht meer inschrijvingen dan ooit tevoren. Ik geef de kandidaten alvast graag een paar tips mee: Kom zeker goed voorbereid en probeer met iets nieuws, origineels te komen: een gekke line of een speciale beat. Grijp deze kans vollenbak!'

En ook Fatty K, die niet alleen tijdens 'The Get Down', z’n vrijdagavondshow bij NRJ maar ook in zijn eigen studio al zowat de hele Belgische hiphop-scene zag passeren, heeft nu al heel veel zin in dit verhaal.

Kandidaten kunnen zich inschrijven tot en met 18 april, via NRJ.be en in de app. Vanaf dan mogen 10 van hen zich bewijzen in de ochtendshow van Michaël Joossens en Jarne Rediers. De winnaar is bekend op vrijdag 28 mei.

Programma manager Nathalie Delporte: 'Jonge artiesten hebben het afgelopen jaar amper kans gehad om muziek uit te brengen of zichzelf in de kijker te zetten. Wij gaan er alles aan doen om net dàt te verwezenlijken. Het wordt sowieso een tof traject waarin 10 deelnemers van zich zullen kunnen laten horen en eind mei 1 winnaar met een eigen single zal shinen!'