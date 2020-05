Wim Opbrouck daagt (bekend) Vlaanderen uit in het gloednieuwe 'Bake Off@home'

Tijdens de lockdown (her)ontdekte Vlaanderen het thuisbakken. Vlaanderen werd plots één grote 'Bake Off': we gingen massaal cake, brood en taarten bakken. Winkelrekken getuigden van bloemschaarste, en de bakhype werd nog groter.

Om het pas verworven baktalent te omarmen en als het ware nog meer aan te wakkeren, brengt VIER vanaf 3 juni elke woensdag 'Bake Off @ Home', een gloednieuw programma waar de opmerkelijkste kandidaten uit de voorbije seizoenen van 'Bake Off Vlaanderen' bekend én onbekend bakkend Vlaanderen aanmoedigen om aan de slag te gaan in hun eigen keuken.



Jaline (winnares S3), Julie (winnares S2), vurige Lorentia uit seizoen 3, de jongste 'Bake off'-deelnemer ooit Lucas en Peter Slight Junior uit seizoen 3 dagen onder meer Xavier Taveirne, Annelien Coorevits, Bart Kaell en Marleen Merckx uit om zich aan hun meest memorabele 'Bake off'-creaties te wagen.



Slaagt Marleen Merckx erin de Scottish Pie van Peter Slight Junior tot een goed einde te brengen? En lukt het Xavier Taveirne om de citroen meringue taartjes van Jaline even smaakvol te bereiden? En beleven Annelien Coorevits en haar kinderen even veel plezier aan het maken van het gemberkoekhuis als 'Bake off' winnares van seizoen 2, Julie?



Maar niet alleen bekend Vlaanderen wordt uitgedaagd: Wim Opbrouck daagt tegelijk met de bekende bakkers ook alle ervaren en of versgebakken thuisbakkers uit om een van de 'Bake Off' recepten uit te proberen en zo kans te maken op een wel erg warme prijs. Gegadigden kunnen zich via vier.be inschrijven hiervoor.



Wim Opbrouck: 'Bak mee! Het maakt niet uit of je een ervaren bakker bent of een nieuwbakken beginneling. Hier gaat het puur om de goesting en het plezier om aan de slag te gaan met pattisserie. Want niets is zo gezellig als een snorrende oven waaruit de geur van vers gebak komt aangewaaid.'



'Bake off @Home', vanaf 3 juni, elke woensdag om 21u35 op VIER



