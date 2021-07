Willy-dj's trekken er deze zomer op uit tijdens 'Come Out And Play'

Deze zomer lanceert Willy een unieke avondspits met 'Come Out And Play', elke weekdag tussen 16.00 en 18.00 uur. Willy-dj's Andries Beckers, Stijn Meuris, Cedric Maes, Annelies Orye, Wim Oosterlinck, Iwein Segers, Marcel Vanthilt en Sofie Engelen krijgen om de beurt een week lang de sleutels van de Willy-studio in handen om er muzikaal hun goesting te doen.

'Music Matters, altijd bij Willy, dus we kiezen zorgvuldig onze persoonlijke favorieten en serveren die met veel liefde aan onze Willy-luisteraars', verzekert Willy-dj Wim Oosterlinck.

Willy trekt deze zomer ook op pad en staat drie weken lang in het teken van een Vlaamse stad. Zo maakt Stijn Meuris in de week van 12 juli een muzikale trip doorheen Kortrijk en gaat hij een avond op café met de luisteraars om daar live radio te maken. In de week van 9 augustus gaat Willy-dj Iwein Segers op café met de Willy-luisteraars in Brussel en in de week van 16 augustus serveert Marcel Vanthilt muziek en frisse pinten vanuit Hasselt.

Willy-dj Stijn Meuris: 'Vier weekdagen lang maak ik vanuit de Willy-studio reclame voor het muzikale erfgoed van Kortrijk. We zetten rock-’n-roll plekken uit de stad in de kijker zoals muziekexpo’s, concertzalen, vintage platenzaken, én… uiteraard ook de artiesten uit die stad. Op vrijdag verhuizen we heel de studio, inclusief mezelf, naar Kortrijk om daar met de luisteraars op café te gaan. We zorgen die avond voor goeie muziek, zo maak ik er vier uur lang live radio, aangevuld met een optreden of twee én frisse pinten. Hopelijk tot dan!'

Ruth Vandenberghe, burgemeester van Kortrijk: 'Goose, SX, Amenra, Balthazar… het kruim van de Belgische rockscene is van hier afkomstig. Maar er valt nog veel meer te ontdekken. Eind vorig jaar kwam het boek ‘Van Johny Turbo tot Amenra’ uit over de rijke Kortrijkse muziekgeschiedenis. Muziekliefhebbers kunnen hier het ganse jaar door hun hart ophalen tijdens concerten in De Kreun, Depart of de schouwburg. Materiaal genoeg dus om de luisteraars van Willy aan de radio te kluisteren!'

De zomer van Willy: een nieuwe ochtendstem, een siësta voor de dj's en knallen tijdens 'Come Out And Play'

Vanaf nu maandag 5 juli duikt Jan van den Bossche tussen 7.00 en 10.00 uur de Willy-studio in om er tijdens de zomer de ochtendshow te presenteren. Van 10.00 tot 13.00 uur tekenen Sofie Engelen en Iwein Segers elke weekdag afwisselend present, gevolgd door een muzikale siësta voor de dj's tussen 13.00 en 16.00 uur. Dan kunnen de luisteraars non-stop genieten van muziek als perfecte warm-up voor de nieuwe avondspits: 'Come Out And Play' tussen 16.00 en 18.00 uur. In het najaar is de Willy-bende terug op post met de normale programmering.

Luister naar Willy via de website willy.radio, DAB+, de Willy-app, via smartspeakers (commando: 'Hey Google, praat met Willy Radio') en bij Telenet op kanaal 931. Willy op de voet volgen? Dat kan via Willy’s Facebookpagina en Instagram.