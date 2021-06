Willy-dj Cedric Maes krijgt gitaar van Jimi Hendrix in handen in aanloop naar 'Riff Top 100'

Radiozender Willy gaat voor het tweede jaar op rij op zoek naar dé beste gitaarrif aller tijden. Welke riff volgt het gitaarwerk uit 'Whole Lotta Rosie' van AC/DC op? Dat ontdekken de luisteraars morgen, vrijdag 11 juni tussen 10.00 en 18.00 uur, samen met Willy-dj's Cedric Maes en Annelies Orye tijdens de 'Riff Top 100'.

Die dag maakt ook één gelukkige luisteraar kans op een Gibson Les Paul gitaar.

In de aanloop naar de 'Riff Top 100' ging Cedric Maes - die ook gitarist van The Sore Losers én verkoper bij muziekwinkel Jacky Claes in Genk - op zoek naar de 'The Holy Grail' onder de gitaren. En die zoektocht leidde hem zelfs tot in Parijs om te spelen op één van dé gitaren waarop zijn grote gitaarheld Jimi Hendrix ooit speelde, een Fender Stratocaster.

Toch was er één gitaar die nog meer tot de verbeelding sprak: een originele Gibson Les Paul. 'Wat een Stradivarius is voor violisten, dat is de Gibson Les Paul Standard uit het jaar 1959. In dat jaar werden er iets meer dan zeshonderd stuks van gemaakt in Amerika, en het was een flop. Pas nadat legendarische gitaristen zoals Jimmy Page van Led Zeppelin en Keith Richards van The Rolling Stones erop gingen spelen, werd deze gitaar een legende', vertelt Cedric. Deze gitaar is dus alleen in het bezit van rocksterren of mensen met diepe zakken. Toch mocht hij, als enthousiaste gitarist uit Maasmechelen, hem uitproberen.

