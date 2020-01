Wie wordt door de VTM-kijkers bekroond met de 'Beste Kijkers Award'?

In de eerste, speciale aflevering van 'Beste Kijkers' op woensdag 8 januari om 21.10 uur bij VTM, reikt Nathalie Meskens voor het eerst de 'Beste Kijkers Awards' uit.

Een van de prijzen gaat naar iemand die de mensen thuis in 2019 het hardst heeft doen lachen. De VTM-kijkers kunnen hier vanaf nu voor stemmen via vtm.be. Is het Jens Dendoncker, William Boeva, Tine Embrechts of toch iemand anders? Stemmen kan tot en met woensdag 8 januari om 12.00 's middags.

Op woensdag 8 januari zijn Nathalie's gasten Jens Dendoncker, Lieven Scheire, Ruth Beeckmans en Herman Brusselmans. Zij bepalen wie aan de haal gaat met de andere awards die worden uitgereikt. Het gaat onder andere om de prijs voor 'de beste onbedoelde humor', 'de slimste mop' en 'de allerflauwste woordspeling’ van 2019: de zogenaamde ‘BenCrabbeker’. Tussen het uitreiken van de awards door, giet Nathalie de grappigste momenten van 2019 samen in een humoristisch jaaroverzicht.