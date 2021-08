Wie wint MNM Start To DJ 2021? Deze vijf finalisten nemen het tegen elkaar op!

Na een maand vol bloedstollende battles zijn de vijf finalisten van MNM Start To Dj bekend! DJ Solid, Mr. Majar, DJ Reeze, These Guys en Tola OG maken kans om in de voetsporen te treden van niemand minder dan DJ Nobels, Freaquency, DJ Snes, Sample, Avalonn, 5NAPBACK, Spynex, Merlo, Manuals en Voltage.

Tijdens de finaleshows van woensdag 4 tot vrijdag 6 augustus geven de vijf finalisten het beste van zichzelf voor een live publiek om de felbegeerde titel van 'MNM Start To DJ 2021' in de wacht te slepen. De winnaar van 'MNM Start To DJ' wordt niet alleen één van de huis-dj's van MNM, maar krijgt ook de exclusieve kans om te spelen in het enorme Sportpaleis tijdens de twee concerten van wereld-dj's Dimitri Vegas & Like Mike.

'MNM Start To DJ 2021'

Voor het elfde jaar op rij gaat MNM op zoek naar de strafste jonge dj van het moment tijdens 'MNM Start To DJ'. Getalenteerde jongeren vanaf 16 jaar die met enkele platen een feest in lichterlaaie kunnen zetten, konden zich inschrijven via de website van MNM. De afgelopen weken werden telkens twee kandidaten uitgenodigd om het tegen elkaar op te nemen in een straffe dj-batte. Inzet was steeds dezelfde: een finaleplek bij de liveshows van 'MNM Start To DJ'. Maandag maakte MNM-dj Wanne Synnave de laatste naam bekend van de reeks jonge dj's het tot de allerbeste vijf hebben geschopt: Youri Theseus (DJ Solid), Arne Maeyaert (Mr. Majar), Ries Maes (DJ Reeze), Wiebe Ceulemans & Toon Vaneysendeyk (These Guys) en Adetola Ogunade (Tola OG).

Tijdens de finaleweek van woensdag 4 tot en met vrijdag 6 augustus barst de muzikale strijd los. De vijf geselecteerde finalisten draaien er live vanuit zomerbar Ipanema bij club Versuz in Hasselt op los om de felbegeerde titel van 'MNM Start To DJ 2021' in de wacht te slepen. MNM-dj's Kawtar Ehlalouch en Laurens Luyten leiden alles in goede banen en laten de luisteraars vanop de eerste rij meegenieten van de feestsfeer via de radio en in de MNM-app. De vakkundige jury bestaat onder andere uit dj's als DJ Licious, Zoey Hasselbank en Omdat Het Kan Soundsystem, enkele ex-winnaars van 'Start To DJ' en experten die hen zullen coachen op vlak van styling, sociale media en netwerken binnen de dj-wereld. Na twee halve finales vol uitdagende sets en stevige opdrachten kennen we na de grote finale op vrijdagavond 6 augustus dé grote winnaar van 'MNM Start To DJ 2021'. De winnaar heeft niet enkel een fantastische ervaring beleefd, maar wordt ook een van de huis-dj's van MNM en mag live draaien tijdens de twee indoor concerten van Dimitri Vegas & Like Mike in het Sportpaleis voor duizenden mensen.

De finalisten

DJ Solid (Youri Theseus)

Youri Theseus (27 jaar) beter bekend als DJ Solid uit Aalst is in het dagelijkse leven winkelbediende bij de Carrefour, maar loopt al jaren rond met een liefde voor het dj'en. Zijn passie begon in 2011 tijdens een uitwisselingsproject in Frankrijk toen hij gevraagd werd om met enkele cd's aan de dj-booth te experimenteren op de afscheidsfuif. Tien jaar later laat hij als DJ Solid iedereen op de dansvloer zweten met de zwoelste hiphop en r&b. Het liefst van al draait hij zelfs met vinyl. Hij vindt dat een dj vooral het publiek moet kunnen meekrijgen. Dat zou hij het allerliefste op het festival Fire is Gold eens proberen. Hij omschrijft zichzelf als sociaal, gepassioneerd en rustig. Dat laatste zal hij nodig hebben, want dit is zijn eerste dj-wedstrijd en de zenuwen zijn aanwezig.

Mr. Majar (Arne Maeyaert)

Toen Arne Maeyaert (Mr. Majar), 23 jaar, uit Roeselare naar zijn eerste festival ging, was hij meteen gebeten door de dj-microbe. Zijn ouders hebben hem kort daarna een mengpaneel cadeau gedaan en hij is er sindsdien niet meer van weg te slaan. Hij is gepassioneerd en een doorzetter. Hij schreef zich al vijf keer in voor MNM Start To DJ en hoopt de kans te krijgen om zijn allergrootste fans, zijn oma en opa, trots te maken. Doorheen de week is Arne een fulltime schilder en decorateur, maar in het weekend is hij als Mr. Majar creatief met beats en mashups. Eén van zijn grote ambities is MNM Start To DJ winnen, dus de andere kandidaten zijn gewaarschuwd!

DJ Reeze (Ries Maes)

De 17-jarige Ries Maes (DJ Reeze) uit Grobbendonk is de jongste finalist in de reeks. Ries heeft het dj'en al sinds kinds af aan in zich. Op zolder liet hij als kleuter al radio's door elkaar spelen experimenteerde hij door aan de volumeknoppen te draaien. Voor kerst kreeg hij enkele jaren later zijn eerste dj-setje en meteen schreef DJ Reeze zich in voor workshops en dj-kampen. Door zijn passie en liefde voor het draaien, won hij op zijn twaalfde al de Pioneer DJ Contest op Pennenzakkenrock waardoor hij voor 10 000 kinderen mocht draaien met Regi als zijn voorprogramma. Ondanks die mooie prijs, droomt hij er al jaren van om MNM Start To DJ-winnaar te worden, net als zijn grote idool 5NAPBACK.

These Guys (Wiebe Ceulemans & Toon Vaneysendeyk)

These Guys zijn de vrienden Toon Vaneysendeyk (23 jaar) uit Vorselaar en Wiebe Ceulemans (23 jaar) uit Brugge die al jaren het nachtleven van Leuven op z'n kop zetten. De twee studenten lichamelijke opvoeding zijn als dj-duo begonnen wanneer een dj-slot vrijkwam in hun Leuvense faculiteitsbar. Ze waren al een tijdje bezig met muziek en stuurden elkaar leuke nieuwe songs door. Na hun plotse sprong in de dj-wereld zijn These Guys nooit meer gestopt. Volgens eigen zeggen kunnen ze zelfs een Beethoven aan een DJ Coone mixen. Of dat ook goed klinkt, zullen ze nog moeten bewijzen, maar aan hun enthousiasme en energie zal het alleszins niet liggen!

Tola OG (Adetola Ogunade)

Tola OG is de dj-naam van Adetola Ogunade (21 jaar) uit Tielt. Tola startte met draaien nadat hij tijdens een houseparty van een schoolvriend zijn mengpaneel even mocht aanraken en... 'het smaakte naar meer'. Zijn muzieksmaak is breed: van reggaeton tot house, van hiphop tot drum-'n-bass, maar hij heeft een lichte voorkeur voor r&b. Een feestje is voor hem pas geslaagd als iedereen zich comfortabel genoeg voelt om helemaal los te gaan. Om dat te doen lukken, draait hij allerlei muziekgenres door elkaar zodat iedereen ervan kan genieten. Tola heeft grote dromen. Zo droomt hij ervan om op Pukkelpop voor een volle Boiler Room te draaien. Deze zomer moet hij niet alleen nog een aantal herexamens knallen, maar ook door de MNM-boxen knallen: ah ja!

'MNM Start To DJ', van woensdag 4 tot en met vrijdag 6 augustus van 18.00 tot 22.00 uur.

'Finale MNM Start To DJ', vrijdag 6 augustus van 18.00 tot 22.00 uur live vanuit zomerbar Ipanema bij club Versuz in Hasselt, op MNM en in de MNM-app.