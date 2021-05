Wie wint eigen release én podium in finale Open Mic Hiphop op NRJ?

Vrijdag 4 juni is het eindelijk zover: dan kennen we de winnaar van de derde editie van de Open Mic Hiphop van radiozender NRJ. Nooit eerder schreven zoveel kandidaten zich in en stuk voor stuk hebben ze de jury omver geblazen.

Deze laatste vijf kandidaten strijden om een finaleplek:

KEANU – Keanu Nicoli (21) uit Beringen. Keanu studeerde Woordkunst en Drama op de Kunsthumaniora van Hasselt en heeft sindsdien de muziekmicrobe te pakken.

WISE THE CHILD – David Danon (15) uit Ninove, maar geboren in Knokke en opgegroeid in Blankenberge. Hij rapt in het Engels, op vette beats.

LIFE OF MARGE – Margo Huysmans (22) uit Elewijt. Ze bracht al een eigen single uit, ‘golden vibes’, een persoonlijk nummer over nieuwe energie die ze vond nadat ze lange tijd in een toxic situatie was blijven hangen. Ze brengt Engelstalige chille hiphop.

RICHIE – Richmond Banahene (27) uit Berchem. Richie heeft het voor de Nederlandstalige hiphop en bracht ook net z’n eerste single uit: ‘late night’ is een samenwerking met Amir Motaffaf.

HANZ KAZAN – Stijn Bouve (21) uit Aartselaar. Zijn artiestennaam is gebaseerd op zijn tweede naam: Hans. Hij probeert verhalen uit het leven gegrepen, te vertalen in zijn nummers.

Drie van hen gaan naar de finale, zij die tegen dinsdag 1 juni van de luisteraars de meeste stemmen kregen. Tijdens de finale, in de ochtend van NRJ, zal het de professionele jury zijn die aan de hand van verschillende opdrachten bepaalt wie er met deze prijzen gaat lopen: een studio-opname en single-release, coaching door de jury èn een podiumplaats in het voorprogramma van Ashafar.

Juryvoorzitter Daniël Busser, die net nog zijn nieuwe single 'Zomer' uitbracht, kijkt er samen met Miss Angel, Larbii en Fatty K naar uit om te ontdekken met welke lines en beats de finalisten zullen komen en wie er het hardst voor de overwinning zal gaan.

En de ochtend-dj's zelf hebben er ook al zin in:

Michaël Joossens: 'We werden elke week omver geblazen door een orkaan van talent! Ik ben trots dat we met NRJ onze kandidaten toch nog een podium konden bieden in dit alweer zotte jaar. De Open Mic was en is geen stok in de neus, maar een stok achter de deur voor onze kandidaten.'

Jarne Rediers: 'De hiphop-toekomst is verzekerd! We zagen jonge gedreven mensen voorbij komen, met veel geloof in zichzelf én in hun tegenkandidaten. Eén voor één zijn ze dankbaar dat ze hun kunnen mochten komen laten zien en horen.'