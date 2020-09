Wie doet volgend jaar mee aan 'Liefde voor Muziek'?

VTM maakt in 2021 een nieuw seizoen van het succesvolle programma 'Liefde voor Muziek'. En daarvan zijn nu de eerste namen bekend, dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Het voorbije seizoen van 'Liefde voor Muziek' was met kleppers als onder meer Regi, The Starlings en André Hazes een groot succes. Dus kon een vervolg niet uitblijven. In het voorjaar van 2021 is een nieuw seizoen bij VTM te zien.

En dé grote verrassing daarin is alvast de deelname van een icoon uit de Vlaamse showbizz, namelijk Willy Sommers. In Het Laatste Nieuws noemt hij dit 'het orgelpunt van zijn carrière'.

Doen ook mee in het nieuwe seizoen van 'Liefde voor Muziek': Ronny Mosuse, Tourist LeMC en Geike Arnaert. Enkele namen moeten dat lijstje nog aanvullen, maar die worden later bekend gemaakt.

Het nieuwe seizoen van 'Liefde voor Muziek' is in principe in het voorjaar van 2021 te zien bij VTM.

