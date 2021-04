Welkom bij 'De Cooke & Verhulst Show' op Play4

'De Cooke & Verhulst Show'is vanaf maandag 18 april om 21.35 uur te zien op Play4. In de eerste aflevering ontvangt het duo onder meer minister van onderwijs Ben Weyts over de heropening van de scholen en de doodsbedreigingen die hij kreeg.

Metejoor met dé hit van het moment '1 op een miljoen' én omdat het de aftrap is, ontvangen Gert en James al hun vaste tafelgasten samen: Jeroom, Marc-Marie Huijbregts, Rani De Coninck en Erik Van Looy.

Een dagelijkse talkshow hadden ze al, maar dit voorjaar ruilen Gert Verhulst en James Cooke de buik van de Evanna in voor de glitter en glamour van een opgeblonken televisiestudio. Want in studio 5 in Schelle maken ze plaats voor veel gasten en veel show en voorzien ze de weekdagen van een dagelijkse portie kijkvertier.

Gert en James stellen voor hun nieuwe show meteen een topploeg samen, met op de flanken de iet of wat droge bijdrage van Jeroom op maandag, op dinsdag de markante meningen van Marc-Marie, de mooiste lach op woensdag met Rani en de eminente Erik Van Looy en zijn dossierkennis op donderdag.

Maar dat is niet alles. Want wie al eens het nieuws volgt, dreigt depressief te worden. We worden om de oren geslagen met onheilstijdingen en rampscenario’s. Is het écht zo slecht gesteld met onze wereld? Filosoof Maarten Boudry heeft hier een duidelijk antwoord op: nee, helemaal niet. Integendeel: we hebben het nog nooit zo goed gehad én het wordt alleen maar beter. Vooruitgang bestaat! Elke maandag buigt hij zich over een wereldprobleem: overbevolking, armoede, het klimaat....:en vertelt hij ons hoe het echt gesteld is met de wereld. Opbeurend nieuws dus! Naast uw oproepbrief voor uw vaccinatie in de bus krijgen.

Wat is er kostbaarder dan onze gezondheid? Niks natuurlijk. Gelukkig leven we in een land waar de gezondheidszorg uitstekend is. En toch wordt er nog elke dag vooruitgang geboekt. De technologische mogelijkheden om onze gezondheid te bewaken worden alsmaar straffer. Elke dinsdag laat dokter Servaas Bingé ons meekijken naar de toekomst van de gezondheidszorg: biohack je slaap, een enkelband die permanent de alcohol in je bloed meet, je persoonlijk DNA-rapport.... De andere tafelgasten zijn onze gewillige proefkonijnen. Een gratis consult krijgen ze op de koop toe!

Onze voornaamste vrijetijdsbesteding het afgelopen jaar was: wandelen. Gelukkig is nu de lente in het land en wordt dat wandelen een pak interessanter. Want de spectaculairste dingen in de natuur gebeuren precies dezer weken. Het is maar kwestie van ze te zien. Elke woensdag vestigt bioloog Joeri Cortens onze aandacht op iets wat zich die week afspeelt onder onze neus én in onze achtertuin: gierzwaluwen die dagenlang in de lucht blijven, vlinders die helemaal uit Afrika komen aangevlogen, de meest bizarre kevers... Je hoeft niet ver te reizen om prachtige dingen te zien.

En we praten ook al eens graag over seks. De smeuïge oneliners loeren dan al snel om de hoek. Mannen hebben meer goesting! Size doesn’t matter. Iedereen is wel een beetje biseksueel. Elke donderdag zoekt seksuologe Lotte Vanwezemael wat daar al dan niet van aan is. Kwestie van goed voorbereid aan het weekend te beginnen.

'De Cooke & Verhulst Show', vanaf maandag 19 april om 21.35 uur op Play4.