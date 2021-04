Welke Q-luisteraar kraakt samen met Maarten, Dorothee, Vincent en Matthias de muzikale code en wint tot 100.000 euro?

De deur achter Qmusic-dj's Maarten Vancoillie, Dorothee Dauwe, Vincent Fierens en Matthias Vandenbulcke is dichtgedaan en het slot zit erop: aandag 26 april stapte het viertal binnen in de Q-Escape Room, waar ze zo snel mogelijk uit moeten ontsnappen.

Dat doen ze door met elkaars hulp en die van Vlaanderen vijf ultrakorte muzikale fragmenten te raden en zo de code te kraken, want naast de vier dj’s krijgen ook de Q-luisteraars een fragment dat ze moeten ontcijferen en waarmee een van hen tot 100.000 euro kan winnen. Al tikt dat bedrag na de eerste ontsnappingspoging genadeloos weg. Pas als alle vijf fragmenten juist zijn, is de muzikale code gekraakt en wint die luisteraar het bedrag dat op dat moment op de teller staat.

Naast het ontsnappen hebben Maarten, Dorothee, Vincent en Matthias dus een nóg belangrijkere taak: hun muzikale fragment snel raden om één Q-luisteraar zoveel mogelijk geld te laten verdienen, want per uur tikt er 1000 euro weg. Samenwerken onderling en met de luisteraars is een must om te ontsnappen. Uiteindelijk is de winnende luisteraar ook de sleutel naar de vrijheid van het viertal. Iedereen kan meespelen met de Q-Escape Room door zich te registreren in de Q-app.

Vanuit de Q-Escape Room maken Maarten, Dorothee, Vincent en Matthias elke dag van 6.00 tot 22.00 uur live radio. Iedereen kan het avontuur 24 op 7 live volgen via Qmusic.be en in de Q-app.

Bekijk de video van de opsluiting hier:

Kraak samen met de Qmusic-dj’s de muzikale code en win tot 100.000 euro

Maarten, Dorothee, Vincent, Matthias en de Q-luisteraars kregen vanmorgen bij de start van de Q-Escape Room elk een ultrakort muzikaal fragment te horen, meteen hun muzikale code die ze moeten kraken. Aan hen om aan de hand van puzzels, verhalen, raadsels én elkaars hulp te achterhalen om welke vijf hits en artiesten het gaat. Dagelijks zijn er drie ontsnappingspogingen waarbij de vier Qmusic-dj’s hun ‘eigen’ nummer en artiest proberen te raden, maar ook telkens één luisteraar mag gissen naar de vijfde song. Tot de muzikale code is gekraakt, leven en werken de Qmusic-dj’s in de Q-Escape Room.