Welke bekende Vlaming schuilt er achter De Lach van JOE?

Een diepe schaterlach die blijft nazinderen, maar wie is het? Radiozender JOE trapt het nieuwe jaar af met de legendarische zoektocht naar De Lach van JOE.

Vanaf nu kunnen luisteraars elke weekdag tussen 7.00 en 19.00 uur hun kans wagen en meespelen om de mysterieuze lach te raden. De juiste gok wordt rijkelijk beloond: de winnaar gaat aan de haal met een flink geldbedrag. De actie begint met een pot van 1000 euro. Elk uur komt daar 100 euro bij. Maar dat is niet alles. Eén keer per dag klinkt het Boosteralarm, hét moment waarop de luisteraars niet alleen kans maken om de volledige pot te winnen, maar daarbovenop nog een verbluffende bonus van 10.000 euro kunnen opstrijken.

Ook in het weekend staat De Lach niet stil. Elke zaterdag en zondag worden er even geen nieuwe gokjes afgevuurd, maar kunnen luisteraars met de exclusieve JOE’ker een belangrijk voordeel winnen in het spel. Deze JOE'ker levert hen een gegarandeerd deelname op aan De Lach in de daaropvolgende week.

Het raden kan alvast beginnen, want de zoektocht is maandagochtend 6 januari officieel afgetrapt! Tijdens de ochtendshow van JOE-dj’s Sven Ornelis en Anke Buckinx klonk De Lach voor het eerst. Wie vanochtend even niet oplette, hoeft niet te vrezen: De Lach is vanaf nu te beluisteren in de JOE-app.

Beluister hier de eerste poging van De Lach van JOE:

'De Lach', vanaf vandaag iedere weekdag tussen 7.00 en 19.00 uur bij JOE.