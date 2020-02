Week tegen pesten van start: Ketnet brengt info en duiding op kindermaat

Foto: Ketnet - © VRT 2020

De officiŽle Vlaamse week tegen Pesten ging vrijdag 14 februari van start, en Ketnet toont ook dit jaar opnieuw met allerlei programma's en initiatieven dat pesten niet okť is.

Zo roept Ketnet, samen met met het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, iedereen op om vier stippen op zijn hand - en over heel Vlaanderen - te zetten en zo het Antipestvirus te verspreiden. De oproep is nu al een groot succes met veel lokale acties. Tijdens de Vlaamse week tegen Pesten brengt Ketnet duiding op kindermaat en krijgen de Ketnetters pakkende verhalen te horen over wat pesten teweeg kan brengen. De acties van Ketnet hebben over de jaren heen ook heel wat impact gehad in het leven van Vlaamse kinderen. Zo blijkt uit een studie van de UGent dat het aantal gepeste kinderen de afgelopen jaren gedaald is.

Ook bekend Vlaanderen toont zich intussen massaal solidair met de actie, onder meer '#LikeMe', K3, Zwangere Guy en vele anderen lieten zich al zien met vier stippen op de handen.

Daarnaast brengt Ketnet deze week onder andere het speciale programma 'STIP IT' met Nora Gharib en Sarah Mouhamou, de boegbeelden van Move tegen pesten. Verschillende kinderen, maar ook bekende Vlamingen, doen hun pestverhaal bij hen. Op vrijdag 21 februari sluit het Antipestival de Vlaamse week tegen pesten af met spetterende optredens.

STIP IT-acties over heel Vlaanderen

Na succesvolle edities vorig jaar roept Ketnet, samen met het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, kinderen, jongeren en volwassenen weer op om akkoord te gaan met de vier afspraken tegen pesten, en vier stippen (die staan voor Samen Tegen Iemand Pesten) op hun hand te zetten en daar een foto van te delen. Daarnaast breidt de actie uit: Ketnetters worden aangemoedigd om de vier iconische stippen in het straatbeeld te verspreiden, op plaatsen waar het mag. Op Ketnet.be en in de Ketnet-app kunnen de kinderen een foto van de stippen die ze hebben gezet, uploaden op een kaart van Vlaanderen. Zo verspreidt het Antipestvirus zich over heel Vlaanderen. Dat is momenteel al een groot succes, en de kaart vult zich met foto's van over heel Vlaanderen - en zelfs foto's uit het buitenland. Maar natuurlijk is er altijd plaats voor meer stippen.

Lekkers met vier stippen

Ketnetters kunnen dit jaar ook iets lekkers met vier stippen geven aan iemand die met pesten te maken krijgt, om hen zo een hart onder de riem te steken. Die oproep werd ook verspreid onder de Vlaamse bakkers: 1 op 5 bakkers in Vlaanderen doen mee met de STIP IT-actie en bieden gebakjes met 4 stippen aan in hun etalage.

Programma 'STIP IT': Nora Gharib en Sarah Mouhamou ontvangen kinderen en BV's met een pestverhaal

Van maandag 17 tot en met donderdag 20 februari vatten Sarah Mouhamou en Nora Gharib in 'STIP IT' post in Leuven om daar kleine en grote verhalen rond pesten te sprokkelen. Sarah en Nora ontvangen aan hun kraampje met lekkers iedereen die graag iemand wil steunen omdat die met pesten te maken heeft, of wil bedanken omdat die opkomt tegen pesten. Zo deelt Lindsay haar verhaal: zij werd door haar pesters fysiek aangevallen en hield er een hersenschudding, gekneusde ribben en een laag zelfbeeld aan over. Ze wil graag een taartje geven aan een paard in de manege, omdat ze na de aanval heel veel tijd met dier doorbracht en dat heeft haar er weer bovenop geholpen.

Ook bekende Vlamingen komen langs om hun eigen verhaal te delen of om hun steun uit te spreken, zoals zanger Joris van Metejoor. Miss België Céline Van Ouytsel werd vroeger gepest omwille van haar uiterlijk. Daardoor kreeg ze een heel laag zelfbeeld. Ze vindt het belangrijk dat pestgedrag bespreekbaar wordt. Joey Kwan, Kyona van '#LikeMe', werd vroeger vaak gepest en draagt daar nu nog steeds de gevolgen van. Samen met Sarah gaat ze een zoetigheid afgeven aan haar danslerares Tamara, omdat die er altijd voor haar is als ze het moeilijk heeft. Wrapper Gloria was vroeger op school een uitsluiter en wil nu een gebakje geven aan haar kleine zus Alice, omdat ze haar wil vragen om dat zeker nooit te doen!

'Antipestival': vrijdag 21 februari omstreeks 18.30 uur live op Ketnet, Ketnet.be en in de Ketnet-app

Op vrijdag 21 februari omstreeks 18.30 uur volgt de apotheose van de actie: een Antipestival gepresenteerd door Sarah en Nora. Met optredens van Metejoor, Maisie Peters, Gloria & Gio van De KetnetBand en Ertebrekers Tijdens het Antipestival reikt Ketnet voor de tweede keer een Move tegen pesten-award uit.

Ook het jeugdjournaal 'Karrewiet' brengt in de week tegen pesten reportages over de Move tegen pesten: STIP IT.

De Vlaamse week tegen Pesten

De Vlaamse week tegen Pesten is een jaarlijks weerkerend initiatief van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, in samenwerking met Ketnet, Awel en WatWat, het aanspreekpunt voor kinderen en jongeren. De Vlaamse week tegen Pesten wordt telkens georganiseerd in de week voorafgaand aan de krokusvakantie, dit jaar van vrijdag 14 februari tot vrijdag 21 februari. Kinderen, leerkrachten, scholen, jeugdbewegingen, sportverenigingen... zetten allemaal hun beste beentje voor om pesten een halt toe te roepen. Die week gaat extra aandacht naar al deze waardevolle initiatieven. Via de organisatie van de Vlaamse week tegen Pesten biedt het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten alle betrokkenen een platform om hun initiatieven aan de buitenwereld te tonen.