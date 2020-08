Wat gebeurt er met CAZ 2?

Nog twee weken geduld en dan kleurt VTM weer je dag met maar liefst 4 VTM-zenders. Q2, Vitaya en CAZ gaan op de schop en krijgen een VTM-kleedje. Maar wat met CAZ 2?

CAZ 2 is de jongste telg in de zenderfamilie van DPG Media. Op CAZ 2 zie je voornamelijk verschillende afleveringen van internationale series direct na mekaar én je kan ook opnieuw genieten van Vlaamse klassiekers.

VTM heeft de rebranding van haar portfolio aangekondigd vanaf 31 augustus. VTM blijft VTM, Q2 wordt VTM 2, Vitaya wordt VTM 3 en CAZ wordt VTM 4. Maar wat met CAZ 2? Daar wordt in het hele verhaal met geen woord over gerept. Verdwijnt de zender of blijft hij?

Daar naar gevraagd op de persconferentie zei Dirk Lodewyckx, algemeen directeur TV, Streaming en Radio van DPG Media dat er wordt gewerkt aan 'een geheim plan' met CAZ 2. Dus CAZ 2 zit niet in de rebranding, maar zou niet verdwijnen. Wat er dan precies met de jongste telg van de tv-zenders van DPG Media gaat gebeuren, is vooralsnog niet bekend. Maar er zit wel iets aan te komen. Benieuwd!

Op donderdag 20 augustus wordt het volledige najaar van de verschillende VTM-zenders bekend gemaakt.